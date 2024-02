Update 1.16 für Alan Wake 2 veröffentlicht

Das Update 1.16 für Alan Wake 2 ist jetzt für PC und Konsolen verfügbar. Das zweite Update seit dem Jahreswechsel bringt einige Verbesserungen für Remedy Entertainments neuestes Survival-Horror-Spiel.

Der finnische Entwickler hat mit dem letzten Patch für den von der Kritik hochgelobten Titel die Messlatte ziemlich hoch gelegt. Ende Januar wurde das Update 1.15 für Alan Wake 2 veröffentlicht. Es enthält eine Vielzahl von Fehlerbehebungen und Verbesserungen sowie einige neue Features. Dazu gehören ein nützliches Kapitelauswahlmenü und die Möglichkeit, die visuelle und akustische Intensität der Horrorblitze anzupassen. Das Changelog, das dem Patch Ende Januar beilag, enthielt insgesamt fast an die 100 Punkte.

Am 8. Februar hat Remedy das Update 1.16 veröffentlicht. Es handelt sich um eine kleine Überarbeitung des Spiels mit insgesamt nur vier Änderungen. Eine dieser Änderungen ist exklusiv für die Xbox Series X/S-Version von Alan Wake 2. Xbox-Spieler sollten nun keine zufälligen Abstürze mehr erleben, nachdem das Spiel angehalten oder beendet wurde. Es gab nicht nur bei diesem Spiel, sondern auch bei anderen Titeln Probleme mit der Quick-Resume-Funktion der Xbox Series X/S. Selbst Microsofts eigene First-Party-Titel wie Starfield und Forza Motorsport hatten ähnliche Probleme in der Vergangenheit.

⚒️ Update 1.16 for Alan Wake 2 is out now on all platforms.

This update includes a handful of important fixes, including fixing an issue where players couldn't exit interactable notes and containers.

Read the full update notes: https://t.co/zqW9QhguFF#AlanWake #AlanWake2 pic.twitter.com/Ck6RWCpHGm

— Alan Wake 2 (@alanwake) February 8, 2024