Launch Trailer zu Alan Wake 2 erschienen

Epic Games Publishing und Entwickler Remedy Entertainment haben den Launch-Trailer für das Game Alan Wake 2 veröffentlicht, das am 27. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series und PC im Epic Games Store erscheint.

Alan Wake 2 ist der Langersehnte Nachfolger, auf den sich viele Fans freuen dürften. In Deutschland wir das Spiel um 6 Uhr morgens am 27. Oktober freigeschaltet und wartet zudem mit PC-Anforderungen auf, die es ganz schön in sich hat.

Eine Reihe ritueller Morde bedroht Bright Falls, eine Kleinstadtgemeinde inmitten der Wildnis des pazifischen Nordwestens. Saga Anderson, eine erfahrene FBI-Agentin wird in diesem Fall ermitteln. Währenddessen schreibt Alan Wake, ein verlorener Schriftsteller, der in einem Alptraum jenseits unserer Welt gefangen ist, eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu formen und seinem Gefängnis zu entkommen. Anderson und Wake sind zwei Helden auf zwei verzweifelten Reisen in zwei verschiedenen Realitäten, die im Herzen auf eine Weise verbunden sind, die keiner von ihnen verstehen kann. Können sie aus ihrer Gefangenschaft in einer düsteren Horrorgeschichte, in der es nur Opfer und Monster gibt, ausbrechen und die Helden werden, die sie sein müssen?

Alan Wake 2 stellt Saga Anderson vor, eine versierte FBI-Agentin mit dem Ruf, unmögliche Fälle zu lösen. Andersons Fall entwickelt sich zu einem Albtraum, als sie die Seiten einer Horrorgeschichte entdeckt, die um sie herum wahr zu werden beginnt. Löse das tödliche Geheimnis. Was als Mordfall in einer Kleinstadt beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum. Entdecke die Quelle der übernatürlichen Finsternis in dieser psychologischen Horrorgeschichte voller Spannung und unerwarteter Wendungen.