PC-Anforderungen für Alan Wake 2 enthüllt

Alan Wake 2 wird in wenigen Tagen veröffentlicht und Remedy Entertainment beginnt neue Details zu veröffentlichen, um Spieler auf den Release vorzubereiten.

Nachdem der Entwickler vor Kurzem die genauen Uhrzeiten für die weltweite Veröffentlichung bekannt gegeben hat, hat er nun auch die vollständigen PC-Anforderungen für die Survival-Horror-Fortsetzung veröffentlicht.

Remedy hat die Anforderungen für sechs Konfigurationen bekannt gegeben, jeweils drei mit und drei ohne aktiviertem Raytracing und selbst bei den niedrigsten Einstellungen sind die Anforderungen alles andere als einfach. Auf den niedrigsten Einstellungen ohne aktiviertes Raytracing benötigen Sie für das Spiel bei 1080p und 30 FPS entweder eine GeForce RTX 2060 oder eine Radeon RX 6600 (mit 6 GB VRAM) sowie einen i5-7600K oder einen entsprechenden AMD-Prozessor.

