Alan Wake 2 kann am Releasetag erst in der Früh gestartet werden

Redemy hat die Zeiten veröffentlicht, an welchen die Spieler offiziell mit dem Spielen starten können.

Eine Woche vor dem Erscheinungstermin von Alan Wake 2 hat der Entwickler Remedy Entertainment die genauen Zeiten bekannt gegeben, zu dem der erwartete Survival-Horror-Fortsetzung gespielt werden kann. Es ist kein Geheimnis, dass die Fans gespannt auf die Veröffentlichung von Alan Wake 2 gewartet haben, da es mehr als ein Jahrzehnt nach dem Kult-Hit-Vorgänger erscheint.

Der ursprüngliche Titel Alan Wake hat die Spieler mit seiner fesselnden Geschichte, die an Stephen King erinnerte, und seinem kinoreifen Action-Adventure-Gameplay begeistert. Alan Wake 2 wird sich ganz dem Survival-Horror widmen und hoffentlich die Elemente des ersten Spiels bewahren, die es so besonders gemacht haben. Erste Berichte von Spielern, die das Spiel bereits getestet haben, sind positiv und steigern die Vorfreude der Fans auf die Rückkehr der Serie nach 13 Jahren. Jetzt möchten die Spieler wissen, wann sie das Spiel selbst erleben können.

Remedy Entertainment hat in den sozialen Medien eine Grafik veröffentlicht, die die genauen weltweiten Spielzeiten für Alan Wake 2 anzeigt. Jetzt wissen die Spieler, wann sie eines der am meisten erwarteten Spiele des Herbstes spielen können. Die Grafik ist im klassischen Stil von Alan Wake gestaltet, wie eine Pinnwand mit Stecknadeln und Schnüren, die verschiedene Orte miteinander verbindet. Während Los Angeles bereits am 26. Oktober um 21 Uhr starten kann, müssen wir uns in Deutschland bis 6 Uhr morgens am 27. Oktober gedulden.

We’ll be returning to Bright Falls soon. Alan Wake 2 launches in one week. Check your case board below for launch timings. 📝 #AlanWake pic.twitter.com/hYHkdMJMaR — Remedy Entertainment (@remedygames) October 20, 2023

Remedy hat die genauen Veröffentlichungszeiten für neun Großstädte in verschiedenen Zeitzonen angegeben: Los Angeles, New York, Sao Paulo, London, Berlin, Helsinki, Tokio, Sydney und Auckland. Von dort aus können die Spieler berechnen, wann sie an der weltweiten Veröffentlichung von Alan Wake 2 teilnehmen können.

Die Fans von Alan Wake hoffen, dass die Serie endlich die Anerkennung erhält, die sie verdient, nachdem das Debüt des ersten Spiels durch den Release von Red Dead Redemption überschattet wurde. Dennoch erhielt der Thriller einige Anerkennung, indem er mehrere “Spiel des Jahres”-Auszeichnungen gewann und zu einem Kultklassiker wurde.

Die Vorschau auf Alan Wake 2 verspricht ebenfalls viel, und die 13-jährige Pause hat Remedy die Möglichkeit gegeben, dank eines Spin-Offs und eines Remasters, das sich zwar nicht so gut verkauft hat, wie erhofft, einige zusätzliche Fans zu gewinnen. Die Fortsetzung scheint jedoch endlich ihren Platz zu finden, wenn sie rechtzeitig zu Halloween auf den Markt kommt.

Alan Wake 2 wird am 27. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.