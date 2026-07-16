Stardew Valley wäre fast nie erschienen: Ein Computerabsturz brachte alles ins Wanken

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Heute gilt Stardew Valley als eines der erfolgreichsten Indie-Spiele aller Zeiten. Kaum zu glauben, dass die Stardew Valley Entwicklung beinahe schon im ersten Jahr gescheitert wäre. Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone verriet in einem älteren Interview, das jetzt erneut Aufmerksamkeit erhält, dass ein Computerabsturz das gesamte Projekt fast ausgelöscht hätte.

Damals arbeitete Barone noch komplett allein an seinem Herzensprojekt – und machte einen folgenschweren Fehler: Er hatte keine Backups angelegt. Als sein PC plötzlich den Geist aufgab, ging er zunächst davon aus, dass mehrere Jahre Arbeit verloren waren und er die Entwicklung abbrechen müsste. Erst nachdem er die Festplatte ausbauen und die Daten retten konnte, war klar, dass Stardew Valley doch noch eine Zukunft hatte.

„Das war die chaotischste Entwicklung überhaupt“

Rückblickend beschreibt Barone die Entstehung des Spiels selbst als äußerst improvisiert. Er habe sich Programmieren und Spieleentwicklung größtenteils selbst beigebracht und während der Arbeit ständig neue Dinge gelernt. Sein Quellcode sei so unübersichtlich gewesen, dass es ihm heute fast peinlich sei, wenn andere Entwickler ihn sehen würden. Trotzdem funktionierte das Konzept – und entwickelte sich zu einem Welterfolg.

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Heute würde Barone nach eigenen Aussagen vieles anders machen. Die Erfahrungen aus Stardew Valley fließen inzwischen in sein neues Projekt Haunted Chocolatier ein, das mit deutlich strukturierteren Entwicklungsprozessen entsteht.

Aus Beinahe-Aus wurde ein Indie-Meilenstein

Dass Barone das Projekt nicht aufgab, sollte sich als goldrichtige Entscheidung erweisen. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 entwickelte sich Stardew Valley zu einem der erfolgreichsten Indie-Spiele überhaupt und hat inzwischen weltweit über 50 Millionen Exemplare verkauft. Regelmäßige kostenlose Updates und die enge Verbindung zur Community sorgen außerdem dafür, dass das Farming-Spiel auch zehn Jahre nach seinem Release nichts von seiner Beliebtheit verloren hat.

Viele Fans zeigen sich überrascht, wie knapp die Entwicklung tatsächlich vor dem Aus stand. Rückblickend dürfte nicht nur Eric Barone froh sein, dass sich die Daten damals doch noch retten ließen – denn ohne dieses glückliche Ende wäre eines der beliebtesten Cozy Games aller Zeiten vermutlich nie erschienen.

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