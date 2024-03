Codename Condor: Remedy enthüllt weitere Details

Remedy Entertainment hat kürzlich weitere Informationen zu Codename Condor, dem kommenden kooperativen Ableger von Control, bekannt gegeben. Es war bereits bekannt, dass der nächste Eintrag in die Control-Franchise ein Live-Service-Titel sein würde, aber Remedy hat nun einige Details über die Prämisse und die Entwicklung geteilt und enthüllt, dass es kein Free-to-Play-Spiel sein wird.

Control wurde ursprünglich von Remedy Entertainment und 505 Games im Jahr 2019 veröffentlicht. Control spielt im selben Universum wie Alan Wake und wurde schnell von Spielern und Kritikern für sein einzigartiges Gameplay und seine fesselnde Geschichte gelobt. Derzeit hat Control keinen offiziellen Nachfolger, aber das kommende Spiel Codename Condor wird die Themen und Schauplätze des Spiels weiter erforschen.

Remedy hat in seinen Finanzberichten weitere Details zu seinem kommenden Control-Ableger bekannt gegeben. Das Spiel hat ein Budget von rund 27 Millionen Dollar und wird mit Remedys hauseigener Northlight-Engine entwickelt, die auch für Alan Wake 2 verwendet wurde. Der Titel befindet sich derzeit in der Vorproduktion und wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Remedy hat bestätigt, dass das Spiel kein Free-to-Play-Modell haben wird. Stattdessen wird es einen niedrigeren Anfangspreis als das durchschnittliche AAA-Spiel haben. Das Unternehmen plant, durch Updates, vollwertige Erweiterungen und möglicherweise Mikrotransaktionen mehr Einnahmen zu generieren.

Neue Informationen zu Codename Condor veröffentlicht

Die Kombination aus Mikrotransaktionen und dem Kaufzwang des Spiels könnte einigen Spielern missfallen. Allerdings wird Codename Condor Teil von Remedys gemeinsamem Universum sein, was für Fans interessant sein dürfte. Laut Remedy wird die Geschichte von Codename Condor nach den Ereignissen von Control spielen. Die Spieler werden die Tiefen des Oldest House erkunden, einem Ort, an dem gefährliche übernatürliche Kräfte aktiv sind.

Nach der Übernahme der IP von Control durch Remedy Entertainment gab das Unternehmen letzten Monat bekannt, dass es endlich einen Deal mit dem Publisher 505 Games abgeschlossen hat und nun die vollen Rechte an der Control-Reihe besitzt.

Codename Condor ist jedoch nur ein Teil von Remedys Gesamtplänen für sein gemeinsames Universum. Vor ein paar Tagen hat Remedy Pläne für Control und Alan Wake geteilt. Die Entwickler beabsichtigen, in Zukunft häufiger Fortsetzungen für beide Franchises zu veröffentlichen. Alan Wake 2 wird jedoch zuerst zwei DLCs bekommen: “Night Springs” und “The Lake House”, die irgendwann im Jahr 2024 veröffentlicht werden sollen.

Worum geht es in Control?

Control ist ein Third-Person-Shooter und Action-Adventure-Spiel, das von Remedy Entertainment entwickelt wurde. Es wurde am 27. August 2019 veröffentlicht. Die Hauptfigur des Spiels ist Jesse Faden, die telekinetische Fähigkeiten einsetzt, um das fiktive Federal Bureau of Control von einer übernatürlichen Macht zu befreien. Der Levelaufbau des Spiels ist an das Metroidvania-Genre angelehnt, was bedeutet, dass es eine offene Weltkarte gibt, die die Spieler erkunden können, während sie im Spielverlauf neue Fähigkeiten erlangen. Das Spiel hat eine einzigartige Ästhetik, die vom Brutalismus inspiriert ist, mit geometrischen und blockartigen Strukturen, die aus Beton, Backstein und Stahl bestehen.