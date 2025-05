Ghost of Yotei: Neue Details zur nicht-linearen Kampagne enthüllt!

In einem aktuellen Interview haben die Ghost of Yotei-Co-Creative Directors Nate Fox und Jason Cornell neue Gameplay-Details zum Spiel enthüllt, darunter eine nicht-lineare Kampagne. Seit dem Ankündigungstrailer im Jahr 2024 war es relativ ruhig um das kommende Sucker Punch-Projekt, doch mit der jüngsten Bestätigung des Veröffentlichungsdatums gibt es endlich neue Informationen.

Nachdem die Fans lange auf Updates gewartet haben, scheint sich Ghost of Yotei nun in einer neuen Entwicklungsphase zu befinden. Da das Spiel im Oktober erscheinen soll, gibt es immer mehr Details zur Handlung und zur Hauptfigur Atsu, die den Spielern einen besseren Einblick in ihre ultimative Mission geben. Neben der Story hat das Studio auch neue Gameplay-Mechaniken vorgestellt, die frischen Wind in die Reihe bringen sollen.

In einem Interview mit der japanischen Zeitschrift Famitsu haben Jason Cornell und Nate Fox mehr über Ghost of Yotei verraten. Laut einer Beschreibung im PlayStation Store ist Atsu auf Rache gegen eine Gruppe namens Yotei Six aus. Erstmals in der Ghost of Tsushima-Reihe bietet das Spiel eine nicht-lineare Kampagne, bei der die Spieler die Yotei Six in beliebiger Reihenfolge jagen können. Zudem werden neue Nahkampfwaffen wie die Kusarigama eingeführt.

Sucker Punch-Verantwortliche sprechen über das Gameplay von Ghost of Yotei

Sucker Punch hat außerdem bestätigt, dass die Spielwelt die größte ist, die das Studio jemals erschaffen hat. Ähnlich wie bei Ghost of Tsushima reisten Fox und Cornell nach Japan, um die Region zu erforschen und mit Beratern zusammenzuarbeiten, um eine möglichst authentische Darstellung der Ainu-Kultur sicherzustellen. Diese Volksgruppe ist vor allem im heutigen Hokkaido beheimatet. Während Cornell Museen und Volkskunst kennenlernte, erkundete er auch die Berge und sammelte wilde Gemüse.

Nachdem Fox und Cornell bereits zu Tourismusbotschaftern für die Insel Tsushima ernannt wurden, könnte diese zusätzliche Recherche dabei helfen, kulturelle Missverständnisse zu vermeiden, wie sie Ubisoft bei der Entwicklung von Assassin’s Creed Shadows erlebte. Auch wenn Ghost of Yotei noch einige Monate entfernt ist, wächst die Begeisterung unter den Fans. Neben den beeindruckenden Szenen aus dem Veröffentlichungstrailer hat auch der ehemalige PlayStation– und Sony-Manager Shuhei Yoshida viel Lob für das Spiel ausgesprochen.

Yoshida zeigte sich beeindruckt davon, wie Sucker Punch seine Spiele natürlich und intuitiv wirken lässt und gleichzeitig eine spielbare, fehlerfreie Erfahrung bereits in frühen Entwicklungsphasen liefert. Er erwähnte, dass sich Ghost of Yotei immer großartig angefühlt habe und dass der Produzent des Spiels bei jedem Besuch sein Feedback eingeholt habe. Es scheint, als stünde ein vielversprechender Titel bevor.