Light of Motiram: Open-World-Abenteuer mit mechanischen Kreaturen

Bist du bereit, in eine Welt einzutauchen, die von gigantischen Maschinen und unerforschter Wildnis dominiert wird? Light of Motiram, das neu angekündigte Open-World-Spiel von Tencent Games und Polaris Quest, verspricht genau das – und erinnert dabei verdächtig an das Horizon-Franchise. Doch was macht dieses Spiel wirklich aus?

In Light of Motiram beginnt alles in einer post-apokalyptischen Welt, in der die Zivilisation, wie wir sie kennen, nur noch ein Mythos ist. Mechanische Kreaturen, sogenannte „Mechanimals“, regieren das Land. Als Spieler durchquerst du dichte Regenwälder, glühend heiße Wüsten und eisige Berglandschaften. Doch das Spiel bleibt nicht nur bei der Erkundung stehen. Du musst Ressourcen sammeln, Technologien weiterentwickeln und eine Basis errichten, die dir im Überlebenskampf hilft.

Die Geschichte beginnt in einer neuen primitiven Ära und fordert dich heraus, den Kampf gegen die Maschinen anzutreten und die Geheimnisse der Welt – und der mysteriösen Energie namens „MOTIRAM“ zu entschlüsseln.

Horizon-Feeling inklusive?

Die Ähnlichkeiten zu Horizon Forbidden West sind unverkennbar: Eine zerstörte Zivilisation, riesige mechanische Kreaturen und eine offene Welt voller Gefahren und Entdeckungen. Doch Light of Motiram setzt eigene Akzente, besonders durch den starken Fokus auf Basenbau und Mechanimals. Statt nur gegen die Maschinen zu kämpfen, kannst du sie zähmen, trainieren und zu deinen Verbündeten machen. Also auch ein wenig wie Pokémon.

Das Spiel bietet ein innovatives Bausystem mit realistischen Physik-Simulationen. Jeder Balken und jede Mauer, die du setzt, reagiert auf die Umgebung – ein starker Kontrast zu den oft starren Systemen anderer Spiele. Dein Ziel ist es, nicht nur Schutz zu finden, sondern eine Festung zu schaffen, die den Herausforderungen dieser rauen Welt standhält.

Doch Vorsicht: Die Wildnis ist nicht nur von Mechanimals bevölkert. Extreme Wetterbedingungen und feindliche Kulturen stellen deine Überlebensfähigkeiten auf die Probe. Du musst klug handeln, Ressourcen effizient nutzen und dich auf knallharte Kämpfe vorbereiten.

Mechanimals: Deine stärksten Verbündeten

Ein Highlight von Light of Motiram ist die Mechanimal-Mechanik. Mit über 100 anpassbaren Maschinenwesen kannst du dir genau den Begleiter auswählen, der am besten zu deiner Strategie passt. Ob Unterstützung im Kampf oder Hilfe bei der Produktion – jedes Mechanimal hat einzigartige Fähigkeiten, die du weiterentwickeln kannst. Also jetzt klingt es ein wenig wie Ark: Survival.

Für Multiplayer-Fans bietet Light of Motiram nahtloses Koop-Gameplay mit bis zu zehn Spielern. Du kannst mit Freunden mechanische Kreaturen jagen, Ressourcen sammeln und an riesigen Bauprojekten arbeiten – plattformübergreifend auf PS5, PC, iOS und Android. Ein Release-Termin steht unmittelbar bevor, wie die offizielle Steam-Webseite verratet.