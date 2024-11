Pokémon Legenden: Z-A – Neuer Trailer könnte bald erscheinen

Seit der Ankündigung von Pokémon Legenden: Z-A im Februar 2024 ist die Fangemeinde voller Vorfreude auf das neue Spiel von Game Freak. Der nächste Trailer für das Spiel könnte früher als erwartet veröffentlicht werden, so ein bekannter Leaker. Der Titel wurde offiziell auf dem Pokémon Day 2024 enthüllt. Der erste Teaser-Trailer zeigte eine „Stadtumgestaltung“ in Illumina City, die die Stadt zu einem Ort machen soll, der sowohl für Menschen als auch für Pokémon geeignet ist. Das Spiel wird 2025 für die Nintendo Switch erscheinen. Ein bekannter Leaker, Riddler_Khu, hat nun angegeben, dass der nächste Trailer zum Game möglicherweise vor dem nächsten Pokémon Day 2025 veröffentlicht wird.

Dieser Tag fällt auf den 27. Februar 2025. Riddler_Khu hat in der Vergangenheit bereits mehrere Ankündigungen und Informationen korrekt vorhergesagt. Ein weiterer Leak deutet darauf hin, dass es neue Mega-Evolutionen für die legendären Pokémon Zygarde und das Mythische Pokémon Zeraora geben könnte. Game Freak war in den letzten Wochen in den Schlagzeilen, nachdem es Opfer eines Hacking-Angriffs auf ihre Server wurde. Zahlreiche interne Daten wurden geleakt, was möglicherweise die Veröffentlichung des nächsten Trailers beeinflusst hat. Obwohl Riddler_Khu als verlässliche Quelle gilt, sollten diese Informationen dennoch als Gerücht betrachtet werden.

Nächster Trailer zu Pokémon Legends: Z-A in Sicht?

Pokémon Legenden: Z-A spielt in der Kalos-Region, die bereits Schauplatz von Pokémon X und Y war. Die Spieler werden in Illumina City neue Abenteuer erleben und an einer Stadtumgestaltung teilnehmen, die für Menschen und Pokémon gleichermaßen gestaltet ist. Das Spiel wird wahrscheinlich das klassische Gameplay des Pokémon-Sammelns und -Kämpfens beibehalten, mit neuen Funktionen und Herausforderungen. Die Reaktionen der Community auf die Ankündigung und die Gerüchte sind gemischt. Einige Fans freuen sich auf das neue Spiel und die neuen Funktionen, während andere enttäuscht sind, dass es noch keine offiziellen Gameplay-Szenen gibt. Die Erwartungshaltung ist jedoch hoch, und viele Fans warten gespannt auf weitere Informationen.