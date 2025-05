In unserer aktuellen Folge werfen Ari, Adnan und Michi einen intensiven Blick auf die Entwicklung weiblicher Figuren in der Welt der Videospiele. Dabei geht es um weit mehr als kurze Shorts und überdimensionierte Pixel-Proportionen – es geht um Identität, Repräsentation und den kulturellen Wandel, der sich im Laufe der letzten Jahrzehnte vollzogen hat.

Von den Anfängen mit Lara Croft, die in den 90ern als Sexsymbol ikonisch – aber auch umstritten – vermarktet wurde, bis hin zu modernen Heldinnen wie Aloy (Horizon Zero Dawn) oder Ellie und Abby (The Last of Us Part II) analysieren wir, wie sich Frauenrollen im Gaming gewandelt haben. Wo früher oft Klischees dominierten, erleben wir heute zunehmend komplexe, verletzliche, aber auch mächtige Charaktere mit echter Tiefe.

Doch nicht nur innerhalb der Spielewelt verändert sich etwas. Ari wirft einen Blick auf den Einfluss der Community, während Adnan darüber spricht, wie Spielerinnen selbst den Ton in der Gaming-Kultur mitbestimmen. Und Michi stellt spannende Frauen aus der Entwickler*innen-Szene vor – darunter kreative Köpfe wie Amy Hennig oder Ashly Burch, die mit ihren Geschichten neue Maßstäbe setzen.

Wir fragen uns: Was macht eine gute weibliche Spielfigur heute aus? Und ist der Begriff der „starken Frauenrolle“ überhaupt noch zeitgemäß?

