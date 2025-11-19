Horizon-Serie von PlayStation knackt angeblich 40 Millionen Verkäufe

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Laut einem koreanischen Bericht (via ResetEra) stammen die neuen Zahlen aus einem Artikel über das kommende MMO Horizon: Steel Frontiers von NCSoft. Das Spiel wurde als „Standing Ovation“-Projekt bezeichnet und soll auf Mobile-Geräten spielbar sein. Gleichzeitig zeigt der Vergleich, wie stark die Marke inzwischen ist: Andere Sony-Hits wie God of War Ragnarök lagen zuletzt bei über 15 Millionen Einheiten. Mit über 40 Millionen verkauften Spielen zählt „Horizon“ inzwischen zu den erfolgreichsten PlayStation-Marken und mit Steel Frontiers steht bereits die nächste große Erweiterung der Reihe in den Startlöchern.

