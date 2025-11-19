DailyGame
DailyGame - Gaming News - Horizon-Serie von PlayStation knackt angeblich 40 Millionen Verkäufe
1 Min. lesen

Horizon-Serie von PlayStation knackt angeblich 40 Millionen Verkäufe

Artikel von Markus +

Laut einem koreanischen Bericht (via ResetEra) stammen die neuen Zahlen aus einem Artikel über das kommende MMO Horizon: Steel Frontiers von NCSoft. Das Spiel wurde als „Standing Ovation“-Projekt bezeichnet und soll auf Mobile-Geräten spielbar sein. Gleichzeitig zeigt der Vergleich, wie stark die Marke inzwischen ist: Andere Sony-Hits wie God of War Ragnarök lagen zuletzt bei über 15 Millionen Einheiten. Mit über 40 Millionen verkauften Spielen zählt „Horizon“ inzwischen zu den erfolgreichsten PlayStation-Marken und mit Steel Frontiers steht bereits die nächste große Erweiterung der Reihe in den Startlöchern.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West ist ein bei Guerrilla Games in Entwicklung befindliches Action-Rollenspiel, dass am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5 veröffentlicht wird.

Publisher: SonySysteme: PlayStationReleasedatum: 18. Februar 2022

