Tencent streicht fast alle „Horizon“-Ähnlichkeiten aus Survival-Spiel – Release auf 2027 verschoben

Ein Survival-Spiel aus China in der Schusslinie: Was im Dezember 2024 wie ein vielversprechendes Open-World-Abenteuer aussah, hat sich innerhalb weniger Tage komplett verändert. Light of Motiram, das Survival-Spiel von Tencent-Studio Polaris Quest, wurde schon kurz nach seiner Ankündigung mit Horizon: Zero Dawn verglichen. Zu sehr, wie es scheint.

Sony sah in dem Titel einen „Klon“ seiner Erfolgsreihe und reichte schließlich eine Klage ein. Die Reaktion von Tencent? Eine radikale Umgestaltung der gesamten Steam-Präsenz und eine deutliche Verschiebung des Release-Termins. Die ursprüngliche Spielbeschreibung las sich wie eine direkte Hommage an Horizon: „In einer von gigantischen Maschinen überrannten Welt… trainiere Mechanimals, entdecke Ruinen, besiege mächtige Bosse.“ Diese Passagen sind nun ganz verschwunden, wie TheGamePost.com zuerst berichtete.

Die neue Version klingt deutlich generischer: „Nutze alles um dich herum, um zu überleben und gefährliche Bosse zu besiegen.“ Der Begriff „Mechanimals“, ursprünglich achtmal erwähnt, taucht nun gar nicht mehr auf.

Light of Motiram: Trailer gelöscht und Key Art geändert

Nicht nur Texte und Screenshots sind betroffen. Der Ankündigungstrailer wurde von Steam und YouTube entfernt, ebenso wie weitere Videos mit Gameplay gegen Maschinengegner, die sehr stark an das Horizon-Franchise erinnerten. Das Key Art mit einer Figur, die verdächtig an Aloy erinnerte, wurde ersetzt. Nun lächeln uns ein Robo-Ferkel und ein plüschähnliches Wesen an.

In den SteamDB-Historie-Einträgen (via SteamDB.info) ist zu sehen, dass fast alle bisherigen Updates entfernt wurden.

Die alte Beschreibung wurde gestrichen: „In einer von gigantischen Maschinen überrannten Welt erkundest du die weite offene Welt, errichtest deine Operationsbasis, entwickelst neue Technologien, trainierst Mechanimals und stellst dich gewaltigen Bossen. Beginnend im Zeitalter der Steinzeit schmiedest du einen neuen Entwicklungspfad. Trotze der Maschinerie und überlebe mit Mechanimals.“

Nun heißt es im neuen Text zu Light of Motiram: „Nutze alles um dich herum klug, um zu überleben und dich mächtigen Bossen zu stellen. Jeder Schritt ist voller Gefahren und erfordert Mut. Nur wenn du die Herausforderungen des Überlebens meisterst, kannst du dir in diesem gnadenlosen Land einen Platz sichern.“

Außerdem wurden vor fünf Tagen 3 Screenshots entfernt und wiederum 3 neue Bilder aus dem Spiel hinzugefügt.

Deutliche Release-Verschiebung

Neben den optischen und inhaltlichen Änderungen gab es eine weitere große Anpassung: Der ursprüngliche Release-Termin Ende 2025 von Light of Motriam wurde auf das 4. Quartal 2027 verschoben. Das deutet darauf hin, dass Tencent nicht nur Marketingmaterial, sondern auch große Teile des Spiels selbst umarbeiten wird. Diese Verzögerung um mehr als zwei Jahre zeigt, wie ernst man die rechtliche Situation wohl nimmt. Offenbar will Tencent vermeiden, in einen langwierigen Rechtsstreit zu geraten, den Sony mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen könnte.

Der Streit um Light of Motriam wirft ein Schlaglicht auf ein Problem, das immer wieder in der Spielebranche auftaucht: Wo endet Inspiration und wo beginnt eine Urheberrechtsverletzung? Für Spieler bedeutet die Überarbeitung vermutlich ein komplett anderes Endprodukt. Wer sich auf ein „Horizon mit anderem Namen“ gefreut hatte, dürfte enttäuscht werden.