Horizon: Online-Spiel statt „Forbidden West“-Nachfolger im Fokus

Wenn du gehofft hast, bald eine Fortsetzung von Horizon Forbidden West zu sehen, gibt es Neuigkeiten, die deine Geduld auf die Probe stellen könnten. Anstatt an einem direkten Nachfolger des Einzelspieler-Hits zu arbeiten, scheint Guerrilla Games ihren Fokus auf ein Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum zu legen.

Laut Berichten des renommierten Gaming-Journalisten Jason Schreier, der in einem Podcast (via YouTube) über aktuelle Entwicklungen bei Horizon sprach, arbeitet das Studio derzeit an Horizon Online. Schreier zufolge steht eine Einzelspieler-Fortsetzung des Universums nicht im Vordergrund. Sony setzt weiterhin stark auf sogenannte „Live-Service-Spiele“, also Spiele, die kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt werden und eine lang anhaltende Spielerbindung fördern sollen.

Besonders nach dem Fehlschlag von Concord und der Einstellung des Multiplayer-Projekts von The Last of Us zeigt sich, dass Sony trotz Rückschlägen nicht von dieser Strategie abrückt.

Was können wir von Horizon Online erwarten?

Details zu Horizon Online sind bisher rar, doch die Tatsache, dass Guerrilla Games einen Großteil ihrer Ressourcen auf dieses Projekt konzentriert, deutet darauf hin, dass es ein ambitioniertes Vorhaben wird. Schreier selbst gibt zu, dass er nicht sicher ist, wie groß das Interesse an einem Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum tatsächlich ist. Viele Spieler sind vor allem wegen der epischen Einzelspieler-Erfahrungen in die Welt von Horizon eingetaucht – wird ein Online-Spiel dieses Erlebnis aufrechterhalten können?

Funktioniert ein Horizon-Spiel in der Art wie GTA Online, also dass immer wieder neue Inhalte hinzugefügt werden und die Menschen damit weiterspielen? Ich kann es mir nur selbst schwer vorstellen, aber anscheinend ist man bei Sony stark daran interessiert ein funktionierendes und gewinnbringendes Live-Service-Spiel auf den Markt zu bringen.

Warum setzt Sony so stark auf Spiele als Service?

Sony verfolgt seit Jahren das Ziel, eine eigene Palette von Live-Service-Spielen zu entwickeln, ähnlich wie es Konkurrenten wie Microsoft, Epic oder Ubisoft machen. Solche Spiele können über lange Zeiträume hinweg monetarisiert werden und bieten durch ständige Updates und Erweiterungen eine nachhaltige Einnahmequelle. Trotz des Fehlschlags einiger anderer Projekte scheint Sony von diesem Geschäftsmodell überzeugt zu sein.

Obwohl Sony (PlayStation) für ihre narrativen und einzigartigen Einzelspieler-Titel wie God of War, The Last of Us oder Marvel’s Spider-Man von allen geliebt werden. Warum also nicht darauf konzentrieren? Als Videospiel-Redakteur muss man allerdings nicht jede Managemententscheidung verstehen.

Ist eine Einzelspieler-Fortsetzung komplett vom Tisch?

Auch wenn die Entwicklung von Horizon Online derzeit im Vordergrund steht, bedeutet das nicht zwangsläufig das Ende der klassischen Einzelspieler-Erfahrungen im Horizon-Universum. Schreier deutet jedoch an, dass eine Fortsetzung von Forbidden West noch in weiter Ferne liegt. Ob und wann ein drittes Einzelspieler-Abenteuer kommt, bleibt unklar. Vielleicht müssen Fans viel länger darauf warten, wenn Horizon Online tatsächlich funktioniert. Immerhin verlängerte auch GTA Online die Lebenszeit von GTA 5 dramatisch und überdauerte drei Konsolen-Generationen.