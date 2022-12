Horizon Online-PlayStation-Spiel bietet neue Charaktere mit “einzigartigen Look”

Bereits vor einigen Wochen haben wir euch berichtet, dass Guerilla Games gemeinsam mit NCSoft an einem MMORPG im Universum von Horizon Zero Dawn und Forbidden West arbeitet. Diese Gerüchte wurden nun bestätigt, nachdem verschiedene Stellenausschreibungen für ein “Horizon Online” auftauchten.

In einem neuen Twitter-Beitrag enthüllte der Entwickler aus den Niederlanden, dass ein “neues internes Team” an einem separaten Online-Projekt in der Horizon-Welt arbeite. Es verfügt über eine “neue Besetzung von Charakteren” und einen “einzigartigen stilisierten Look” mit dem Versprechen, dass “Freunde gemeinsam die majestätische Wildnis von Horizon erkunden können”.

Die erste Befürchtung, dass dieses MMORPG die Solo-Abenteuer von Aloy beenden würden, ist bereits vom Tisch. Guerilla Games sagt offen: “Wir schaffen weiterhin epische Solo-Abenteuer für Aloy.”

Bereits im April wird es die erste Erweiterung für Horizon Forbidden West, Burning Shores, geben. Der exklusive PS5-DLC erscheint am 19. April 2023. Davor gibt es das PlayStation VR 2-Abenteuer Horizon Call of the Mountain, dass von Firesprite Studios entwickelt wird. Dieser Titel erscheint am 22. Februar 2023.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon

It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV

— Life at Guerrilla (@LifeAtGuerrilla) December 16, 2022