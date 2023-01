Co-Entwickler von Hogwarts Legacy arbeitet jetzt am Horizon-Franchise mit

Wer ist Stubio Gobo? Dabei handelt es sich um einen Videospiele-Entwickler Brighton (Großbritannien). Das Studio war zuvor Co-Entwickler von Hogwarts Legacy (WB Games) und dem bevorstehenden Redfall (Arkane Austin). Nun arbeiten die Briten auch am Horizon-Franchise mit.

Das Horizon-Franchise ist noch sehr jung. Guerilla Games startete 2017 mit Horizon Zero Dawn, nachdem sie viele Jahre an Killzone-Shooter-Spielen für PS2, PS3 und PS4 gearbeitet haben. Derzeit arbeitet der niederländische Entwickler unter anderem an der DLC-Erweiterung “Burning Shores” für Horizon Forbidden West, dass letztes Jahr erschienen ist.

Eines der kommenden Launch-Spiele für die PSVR 2 wird Horizon Call of the Mountain sein, dass gemeinsam von Guerrilla Games und Firesprite Studios entwickelt wird.

📢 We're thrilled to share that Studio Gobo is now a Guerrilla co-development partner on the Horizon universe. We're currently filling roles on this and other teams. See our open positions at: https://t.co/4YBMhs8qJq pic.twitter.com/1xwZZKWtr5

— Studio Gobo (@StudioGobo) January 26, 2023