Nach Horizon Forbidden West soll ein MMORPG entwickelt werden

Horizon Forbidden West (C) Guerrilla, SIE

NCSoft, bekannt für MMO-Serien wie Lineage und Guild Wars, sollen im Plan von Sony/PlayStation für mehrere Live-Service-Spiele sein. Laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenseite MTN (via VGN) soll ein Horizon-MMORPG-Projekt gestartet worden sein.

Der Südkoreaner sollen derzeit Entwickler für die Arbeit an dem Horizon-Titel suchen, der in Stellenanzeigen als “Project H” gelistet wird. Gegenüber MTN sagte NCSoft: “Es ist schwierig, Informationen über unveröffentlichte Projekte zu bestätigen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden:”

Horizon Multiplayer-Spiel: Was ist dran?

Guerrilla Games hat schon länger vor den Multiplayer-Modus von Horizon zu erweitern. Ursprünglich soll der Plan für einen Koop-Modus für Horizon Forbidden West geplant gewesen sein, der wieder verworfen wurde. Anscheinend arbeitet man jetzt zusammen mit NCSoft an einem eigenständigen Online-Spinoff.

Das Sony-eigene Studio Guerrilla, dass aus den Niederlanden stammt, hatte bereits Personal für ein Online-Spiel eingestellt, ob es sich dabei um das fragliche MMORPG im Horizon-Universum handelt ist bis dato unklar.

Egal wie die Geschichte weiter geht: Horizon-Fans können sich auf einen PlayStation VR2-Ableger im Februar 2023 freuen, mit Horizon Call of the Mountain. Dafür müssen PS5-Spieler allerdings tief in die Tasche greifen, nachdem Release und Preis für das VR-System der PlayStation 5 bekannt geworden sind.

Horizon Forbidden West ist jetzt für PlayStation 5 (PS5) und PlayStation 4 (PS5) verfügbar.

Passend zum Thema