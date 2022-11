PlayStation VR2: Preis und Release von Sony bekanntgegeben

PlayStation VR2 Preis und Release sind bekannt. Die PS5-VR-Erweiterung wird offiziell am 22. Februar 2023 veröffentlicht. Die Ladestation für den PlayStation VR2 Sense-Controller, die speziell für diesen neuen Controller entwickelt wurde, wird ebenfalls am selben Tag erscheinen, wie Sony in einer Pressemitteilung vor wenigen Augenblicken erklärte.

Wann starten die Vorbestellungen? Die PlayStation VR2 kann ab dem 15. November 2022 vorbestellt werden. Spieler in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg können sich ab heute ausschließlich über den offiziellen Online-Shop von PlayStation unter direct.playstation.com für Vorbestellungen registrieren.

Wo wird es PlayStation VR2 in Österreich zu kaufen geben? In anderen Märkten wird PlayStation VR2 bei teilnehmenden Einzelhändlern verkauft, wobei die Vorbestellungen ebenfalls am 15. November beginnen. Informationen werden von teilnehmenden lokalen Einzelhändlern in diesen Regionen bereitgestellt. In Österreich werden das wohl Händler wie MediaMarkt oder Libro sein – wir haben diesbezüglich Anfragen gestellt.

PlayStation VR2 Release und Preis: kommt im Februar und kostet 599 Euro

Das PS VR2-Line-Up umfasst folgende Produkte:

PlayStation VR2

Preis: 599,99 € unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) – Damit kostet das VR-Headset für die PlayStation 5 mehr als die Konsole selbst. Die unverbindliche Preisempfehlung für die PS5 sind 449 Euro für die Digital Edition und 549 Euro für die Disk-Version.

Inhalt: Enthält PS VR2-Headset, PS VR2 Sense-Controller und Stereokopfhörer

PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle

Preis: 649,99 € unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

Inhalt: Enthält einen PlayStation Store-Gutscheincode für Horizon Call of the Mountain, PS VR2-Headset, PS VR2 Sense-Controller und Stereokopfhörer

Ladestation für PlayStation VR2 Sense-Controller

Preis: 49,99 € unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

Inhalt: Spieler können den PS VR2 Sense-Controller durch ein einfaches Klick-Design aufladen, ohne eine Verbindung zu einer PS5-Konsole herstellen zu müssen – wodurch die USB-Anschlüsse der Konsole frei bleiben.

Mit dem Release-Termin für das PlayStation VR 2 am 22. Februar 2023 wurde ein Gerücht bestätigt, dass diesen Zeitraum bereits vorab bekanntgab. Gegenüber aktuellen VR-Headsets schneidet das PS VR 2 nicht schlecht ab, nachdem wir die technischen Details mit PC-VR-Headsets verglichen haben. Das kommende PlayStation VR 2 ist nicht abwärtskompatibel mit dem Vorgänger-Modell.

