Horizon Forbidden West DLC ist in Arbeit – Was weiß man darüber?

Auch unter Wasser macht Aloy in Horizon Forbidden West gute Figur. - (C) Guerrilla, SIE

Auch wenn es noch keine offizielle Mitteilung seitens PlayStation oder Guerrilla Games gibt: Es wird am Horizon Forbidden West DLC gearbeitet. Eine Stellenausschreibung auf der Webseite des Entwicklers gibt uns Aufschluss darüber!

Es scheint, als würde der niederländische PlayStation-Exklusiv-Entwickler sein Team vergrößern. Der neue Mitarbeiter soll neue Charaktermodelle für die Horizon-Spiele entwerfen, insbesondere die “verschiedenen Stämme”. Während man annehmen kann, dass es ein drittes Spiel geben wird, scheint es für einen Charakter-Artisten noch etwas zu früh dafür zu sein. Alles deutet auf eine baldige Erweiterung für Horizon Forbidden West hin.

Auf der offiziellen Webseite Guerrilla-Games.com heißt es in der Ausschreibung für einen Senior Character Artist:

“Das Character Art-Team von Guerilla ist eine facettenreiche Gruppe von Künstlern mit einem einzigen Fokus: die verschiedenen Stämme der Welten von Horizon zum Leben zu erwecken. Dieses internationale Team kreativer Problemlöser arbeitet Hand in Hand mit Kollegen in anderen Teams bei Guerrilla sowie mit externen Partnern und produziert eine große Vielfalt an Inhalten, während es eine eng verbundene Kultur beibehält.”

Synchronsprecher sorgte für Horizon Forbidden West DLC-Leak

Lance Reddick, der Sylens darstellt, hat einen Tweet veröffentlicht (um ihn nachher gleich wieder zu löschen), in dem er schreibt: “Hard at work… in a session for Horizon Forbidden West!” Angehängt war ein Video mit Motion-Capture-Punkte im ganzen Gesicht. Anscheinend wusste Reddick nicht, dass die Erweiterung für Horizon Forbidden West noch nicht offiziell angekündigt wurde.

Die Stellenausschreibung und der Leak auf Twitter deuten darauf hin, dass es nicht mehr weit weg sein kann, bis Guerilla Games den Horizon Forbidden West DLC offiziell ankündigt. Erst vergangenen Mai fanden Spieler einen “verbotenen Bereich” in Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West erschien am 18. Februar 2022 für PS5 und PS4.

