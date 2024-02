Death Stranding 2: Kojima mit neuen Details zum Setting

Death Stranding 2: On the Beach wird laut Hideo Kojima auf einem anderen Kontinent spielen als sein Vorgänger. Der bekannte Videospieldesigner bestätigte dieses Detail zu seinem kommenden PlayStation-Exklusivtitel in einem aktuellen Interview, in dem er auch einige weitere Informationen zu Death Stranding 2 preisgab.

Der Nachfolger des PlayStation-Konsolenexklusivtitels von 2019 wurde erstmals Ende 2022 auf den The Game Awards angekündigt. Mehr als ein Jahr später wurde das Spiel mit einem wilden, fast zehnminütigen Trailer vorgestellt, der den offiziellen Titel und einige Details zur Geschichte bestätigte. Das Video deutete auch an, dass das Spiel Norman Reedus’ Sam Porter Bridges an einen völlig neuen Ort führen würde. Kojima hat dies in einem kürzlich auf dem YouTube-Kanal seiner Firma veröffentlichten Video-Interview endgültig bestätigt.

Death Stranding 2 spielt nicht in Nordamerika

“Das ist ein anderer Kontinent”, sagte der Branchenveteran. Obwohl Kojima den Kontinent, auf dem das Spiel spielt, nicht direkt nannte, ging er auf seine Bemerkung ein und enthüllte dabei ein neues Detail: Im kommenden Action-Abenteuer wird Sam das Chiral Network von Death Stranding als Mitglied einer privaten Organisation erweitern. Denn die Bewohner des unbenannten Kontinents, auf dem das nächste Spiel spielt, könnten jede lokale Operation der United Cities of America (UCA) als einen Akt der Invasion betrachten.

Kojima erwähnte auch, dass das Erkundungsteam, das diese mysteriöse Entität schicken wird, von Léa Seydoux’ Fragile angeführt wird, einer der wiederkehrenden Figuren in Death Stranding 2. “Sie ist nicht mehr das schwache Ich aus der Vergangenheit”, sagte der Regisseur, bevor er erläuterte, dass das kommende Spiel Echtzeit-Terrainveränderungen wie Überschwemmungen, Waldbrände und Erdbeben bieten wird. In dem Interview bestätigte Kojima außerdem, dass es sich bei dem Monstrum in Form einer riesigen Krabbe, das im Trailer vom 31. Januar bei Minute 4:30 zu sehen ist, um ein weiteres BT handelt, wie einige Fans bereits vermutet hatten.

Ein Blick auf die im neuesten Trailer zu Death Stranding 2 gezeigte Geografie hilft nicht wirklich dabei, die Liste der möglichen Schauplätze einzugrenzen, selbst wenn man Kojimas jüngste Andeutung berücksichtigt. Zum Beispiel sieht man Sam an einer Stelle des Videos durch eine riesige trockene Wüste wandern, aber solche Wüsten gibt es auf jedem Kontinent außer der Antarktis, und sie könnten auch in der postapokalyptischen Version der Antarktis im Spiel existieren. Ebenso sind die im Video gezeigten Landmarken völlig fremdartig, ähnlich wie die aus Death Stranding.

Worum geht es in Death Stranding?

Death Stranding ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Hideo Kojima entwickelt wurde. Es spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der der Spieler als Sam Porter Bridges versucht, die zersplitterte Menschheit wieder zu verbinden. Das Spiel hat eine filmreife Inszenierung und eine starke Besetzung von Schauspielern und Regisseuren. Death Stranding ist ein Spiel, das viele neue Elemente und Konzepte einführt, wie zum Beispiel den Zeitregen, der alles altern lässt, was er berührt, oder die gestrandeten Dinge, die unsichtbare Wesen aus dem Totenreich sind. Das Spiel erfordert vom Spieler, strategisch zu planen, wie er seine Fracht transportiert, seine Ausrüstung verwaltet und mit anderen Spielern interagiert.