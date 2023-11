Derzeit kursieren Gerüchte, dass es eine mögliche Premiere eines Dead Stranding 2-Trailers bei den “The Game Awards 2023” geben wird. Ob sich der Kurier Sam Porter tatsächlich zeigen wird, ist ungewiss. Immerhin wird spekuliert, dass Dead Stranding 2 nicht vor 2025 erscheinen wird.

Woher stammt das Gerücht? – Aron Vajda, ein kreativer Kopf bei 3lateral, hat seinen Beitrag zu Death Stranding 2 auf seinem ArtStation-Profil angedeutet und möglicherweise eine Veröffentlichung im Jahr 2025 angedeutet. Zusätzlich hat der offizielle Twitter-Account der Game Awards die Erwartungen für dieses bevorstehende postapokalyptische Spiel angeheizt, indem er während der Veranstaltung am 7. Dezember 2023 einen möglichen Trailer für Death Stranding 2 ankündigte. Diese Vorschau kam als Reaktion auf einem Hideo Kojima-Tweet, der darauf hinwies, dass er an einem Audiomix arbeitet. Vermutlich für einen Trailer.

Obwohl Informationen von früheren Beteiligten und Nachrichten auf X, vormals Twitter, sowohl von Kojima als auch von The Game Awards, keine offizielle Bestätigung darstellen, haben sie zweifellos Interesse geweckt. Um die Situation noch fesselnder zu gestalten, wurde der Tweet von The Game Awards später entfernt, was die Vorfreude auf die vermutete Enthüllung weiter anheizte.

Official account for #TheGameAwards teasing a new Kojima trailer. Probably Death Stranding 2. pic.twitter.com/UDEeGcktYT — Okami Games (@Okami13_) November 24, 2023

Was spricht für einen Dead Stranding 2-Trailer bei den The Game Awards 2023?

Ganz klar, dass es bei den “The Game Awards 2017” einen Trailer für den Vorgänger gab, obwohl das Spiel auf der E3 2016 enthüllt wurde. Wenn die Gerüchte stimmen und das Puzzle sich zusammensetzt, dann spricht viel dafür, dass wir diesen Trailer tatsächlich zu Gesicht bekommen werden.

Hideos Kojimas unvergleichliche Erzählweise und seine innovative Herangehensweise an das Spieldesign haben die Vorstellungskraft der Spieler stets beflügelt. Selbst wenn sich die Spekulationen als unbegründet erweisen sollten, verspricht allein die potenzielle Veröffentlichung eines Trailers für die Fortsetzung einen aufregenden Abend für Gaming-Fans.

Das Action-Adventure-Spiel Dead Stranding 2 befindet sich bei Kojima Productions für PS5 in Entwicklung. Bereits im letzten Jahr wurde die Fortsetzung von The Walking Dead-Schauspieler Norman Reedus bestätigt.