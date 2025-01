Helldivers 2: Arrowhead äußert sich zum Film

Nach der Ankündigung eines neuen Live-Action-Films von Helldivers 2 durch Sony wird Democracy bald auf der großen Leinwand erscheinen. Arrowhead Game Studios, das Entwicklerteam des Shooters, hat CCO Johan Pilestedt über ihre Beteiligung am Projekt informiert. Während der CES 2025 kündigte Sony zusätzlich zu dem Helldivers 2-Film zwei weitere Projekte an: eine Verfilmung von Horizon Zero Dawn und eine Animation von Ghost of Tsushima.

Helldivers 2, ein Koop-Shooter, wurde im Februar 2024 veröffentlicht und erfreute sich sofortiger Beliebtheit dank seiner intensiven Kämpfe gegen Terminiden und Automatons sowie dem humorvollen Teamspiel. Der Erfolg des Spiels ebnete den Weg für die Zukunft und Arrowhead arbeitet bereits an einem Nachfolger für Helldivers 2. Das Team ist offen für das Feedback der Community, um die Entwicklung des nächsten Projekts bereits in den frühen Phasen zu gestalten. Die Updates werden 2025 auf Super Earth fortgesetzt.

Sony hat angekündigt, dass Helldivers 2 in Kooperation von Sony Productions und Sony Pictures entstehen wird, aber der Leiter von PlayStation Productions, Asad Qizilbash, hat noch keine weiteren Details veröffentlicht. Die Community schätzt das Ausgangsmaterial sehr, weshalb sich die Fans gefragt haben, ob Arrowhead in die Entwicklung einbezogen wird. Schließlich meldete sich CCO Johan Pilestedt über X (ehemals Twitter) zu Wort und gab zu, der Frage ausgewichen zu sein.

Hey @Pilestedt can you confirm if arrowhead will be involved with the production of the helldivers movie to ensure the films stays faithful to the games? — Chirpyruko (@chirpyruko) January 10, 2025

Spekulationen über die Umsetzung von einem Helldivers Film

Er bestätigte, dass das Studio involviert ist, erklärte jedoch: „Wir sind keine Hollywood-Leute und wissen nicht, was es braucht, um einen Film zu machen.“ Pilestedt fügte hinzu: „Deshalb haben wir nicht das letzte Wort und sollten es auch nicht haben.“ Die Helldivers-Fans sind der Meinung, dass der Film den richtigen Ton treffen muss und wünschen sich daher, dass Arrowhead so viel wie möglich in die Entwicklung einbezogen wird, um sicherzustellen, dass Drehbuch und Handlung dem Spiel treu bleiben.

Ein Twitter-Nutzer äußerte Bedenken, dass die Produzenten und Autoren versuchen könnten, den Film nach ihren Vorstellungen zu gestalten, und eine Idee, die die Spieler nicht sehen wollten, lautete „Gamer wacht im Helldivers-Universum auf“. Die meisten Fans sind sich einig, dass Arrowhead das letzte Wort zu Drehbuch, Thema und Ästhetik des Films haben sollte, und ein weiterer Fan meinte, dass die Helldivers niemals ihre Helme abnehmen sollten.

Hier geht es unserer Game Review zum Spiel.

Quelle: x.com via @chirpyruko