Helldivers 2: Director kommentiert – Spielbalance „nicht wichtig“?

Johan Pilestedt, Creative Director von Helldivers 2 und Chief Creative Officer (CCO) bei Arrowhead Game Studios, hat kürzlich in einem Panel auf der Game Developers Conference 2025 seine Ansichten zum Thema Balancing in Videospielen geteilt. Pilestedt, der maßgeblich zum Erfolg von Helldivers 2 beigetragen hat, erklärte, dass „Balancing kein Game Design“ sei und dass Spieleentwickler zu sehr auf Ausgewogenheit fixiert seien.

Pilestedts Standpunkt: Spaß vor Balance

Laut Pilestedt sollte das Hauptziel von Spieledesignern darin bestehen, den Spielern ein unterhaltsames und fesselndes Erlebnis zu bieten, anstatt sich zu sehr auf Balance zu konzentrieren. Er bezeichnete Balancing als „Mythos“ und argumentierte, dass es nur etwa 5 % der Arbeit im Spieldesign ausmachen sollte.

„Spieledesigner sind heutzutage besessen von Balance“, sagte Pilestedt. Er betonte, dass ein übermäßiges Polieren des Spiels das Gameplay sogar negativ beeinflussen könne, da Chaos und Unvorhersehbarkeit oft entscheidende Elemente für ein unterhaltsames Spielerlebnis seien.

Helldivers 2: Ein Erfolg trotz Balance-Herausforderungen

Helldivers 2, der Multiplayer-Third-Person-Shooter von Arrowhead, war 2024 ein großer Erfolg und setzte neue Maßstäbe für Live-Service-Spiele. Das Spiel erhielt im Laufe des Jahres zahlreiche Updates, die neue Inhalte, Features, Fehlerbehebungen und Balance-Anpassungen brachten. Trotz gelegentlicher Balance-Probleme bleibt Pilestedt bei seiner Überzeugung, dass Balancing nicht der Schlüssel zum Erfolg eines Spiels ist. Stattdessen betonte er, dass Spiele vor allem eine einzigartige Erfahrung bieten sollten, die Spaß macht und die Spieler fesselt.

Pilestedts Sabbatical und die Zukunft von Arrowhead

Im Januar 2025 gab Pilestedt bekannt, dass er sich vorübergehend von Helldivers 2 zurückziehen werde, um eine Auszeit zu nehmen. Nach 11 Jahren Arbeit an der Helldivers-Reihe möchte er mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Er hat nicht angegeben, wie lange seine Auszeit dauern wird, aber er plant, danach an Arrowheads nächstem Spiel zu arbeiten.

Pilestedts Ansichten könnten eine Debatte über die Rolle von Balancing in der Spieleentwicklung anstoßen. Während viele Entwickler Balance als entscheidend für ein faires und wettbewerbsfähiges Spielerlebnis ansehen, argumentiert Pilestedt, dass ein übermäßiger Fokus darauf die Kreativität und den Spaßfaktor einschränken kann.#

