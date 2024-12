Helldivers 2 geht Crossover mit Killzone 2 ein

Helldivers 2 hat offiziell ein Crossover mit Killzone 2 gestartet, das eine Vielzahl von thematischen Kosmetika und eine neue Primärwaffe in den Superstore bringt. Spieler können nun die „Assault Infantry Rüstung“ zusammen mit dem ikonischen „StA-52 Sturmgewehr“ (eine futuristische Version der „FAMAS“) erwerben. Darüber hinaus sind ein einzigartiger Umhang, ein Banner und ein Spielertitel, die alle von Killzone 2 inspiriert sind, erhältlich. Aufgrund der jüngsten Kritik am Superstore haben die Entwickler von Arrowhead beschlossen, mit diesem Crossover auf das Feedback einzugehen. Sie testen eine verlängerte Seitenrotation mit „zwei Seiten von Gegenständen zum Erkunden“.

We decided a long time ago to do crossovers only if and when they make perfect sense for the game. So in that spirit, we’re hyped to announce our very first crossover: Killzone 2

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!