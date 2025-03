Death Stranding 2 – Release Datum und Collector’s Edition enthüllt, Vorbestellung gestartet

Fans von Hideo Kojimas einzigartigem Spieledesign können sich freuen: Death Stranding 2: On The Beach hat offiziell ein Release Datum, und die Details zur Collector’s Edition sind ebenfalls enthüllt worden. Die Vorbestellung startet ab sofort, und die Community ist bereits in Aufruhr. Doch was können Spieler von diesem hoch antizipierten Sequel erwarten, und was beinhaltet die Collector’s Edition?

Death Stranding 2 wird am 18. November 2025 seinen Release feiern – ein Datum, das viele Fans jetzt im Kalender markiert haben. Das Sequel zum preisgekrönten Original verspricht, die Grenzen des Storytellings und Gameplays erneut zu verschieben. Hideo Kojima, der kreative Kopf hinter dem Projekt, hat bereits angekündigt, dass das Spiel eine noch tiefere und emotionalere Reise bieten wird, die die Spieler in eine postapokalyptische Welt voller Rätsel und Herausforderungen entführt.

Die Collector’s Edition von Death Stranding 2, Release Datum und Vorbestellung im Detail

Für Sammler und Hardcore-Fans gibt es eine exklusive Collector’s Edition, die einige besondere Extras enthält. Neben der Standardversion des Spiels beinhaltet sie unter anderem:

Eine detailreiche Figur von Sam Bridges, dem Protagonisten, in einer ikonischen Pose.

Ein Artbook mit Konzeptzeichnungen und Hintergrundinformationen zur Entwicklung des Spiels.

Den offiziellen Soundtrack auf Vinyl, der die atmosphärische Musik des Spiels hervorhebt.

Einzigartige In-Game-Items, die exklusiv für die Collector’s Edition verfügbar sind.

Diese Edition ist für Fans, die nicht nur das Spiel erleben, sondern auch ein Stück davon in die reale Welt mitnehmen möchten. Die Vorbestellung für die Collector’s Edition ist bereits gestartet, und es wird erwartet, dass sie schnell ausverkauft sein wird.

Death Stranding 2: On The Beach setzt die Geschichte des ersten Teils fort und vertieft die mysteriöse Handlung um Sam Bridges und seine Mission, eine zerrissene Welt wieder zu verbinden. Neue Charaktere, atemberaubende Landschaften und innovative Gameplay-Mechaniken sollen das Spielerlebnis auf ein neues Level heben.

Hideo Kojima hat zudem angedeutet, dass das Spiel noch mehr auf Kooperation und Verbindung zwischen den Spielern setzen wird – ein zentrales Thema des Originals. Gleichzeitig soll die Handlung noch persönlicher und emotionaler werden, was Fans der komplexen Erzählweise Kojimas begeistern dürfte.

Wir warten gespannt bis zum Release Datum.

Quelle: ComicBook