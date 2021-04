Horizon Zero Dawn: „Sonnenhabicht“ erschienen – Der Comic zum PS4-Hit

Horizon Zero Dawn - (C) Sony

Vor Kurzem ist bei Cross Cult die Comic-Adaptionen des Open-World-Meisterwerks „Horizon Zero Dawn“ erschienen.

Der Band ist der Start einer neue Reihe in dem Horizon-Universum, die der US-Comic-Verlag Dark Horse gelauncht hat und auf Deutsch bringt. Quasi als Appetithappen für Horizon Forbidden West, dass angeblich 2021 erscheinen soll.

Die Comics werden einige der Nebenfiguren des riesigen Games mit mehr Hintergrund-Story aufpäppeln, im ersten wird Talanah Khane Padish von der Jäger-Gilde im Mittelpunkt stehen.

Den Comic hat die Szenaristin Anne Toole geschrieben, die auch an dem Plot des Games mitgeschrieben hat.

Das Comic-Buch gibt es in drei verschiedenen Versionen. Die normale Softcover-Edition, , ein limitiertes Hardcover und dann noch eine Version, die es nur in Comicshops gibt (wenn diese wieder aufsperren dürfen in vielen Teilen von Deutschland und Österreich).

Horizon Zero Dawn ist ein Open-World-Action-RPG von Guerrilla Games, die zuvor für die Killzone-Shooter-Serie auf PlayStation-Konsolen bekannt waren. Das Studio aus Amsterdam veröffentlichte 2017 das kultige Spiel, dass auch 2020 für PC auf Steam in der Complete Edition erschien. Die Fortsetzung, Forbidden West, wurde für 2021 offiziell für die PlayStation 4 und 5 angekündigt.