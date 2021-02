Horizon Forbidden West wird noch viel größer laut Synchronsprecherin

Horizon: Forbidden West - (C) Guerilla Games, Sony

Horizon Zero Dawn Fans wird es freuen zu hören, dass Horizon: Forbidden West noch größer und spektakulärer werden soll. Seit dem ersten Trailer, warten die Fans nun auf mehr Material und auch ein mögliches Release Datum. Während Guerrilla Games die ein oder anderen Details zum Gameplay verraten hat, so ist der größte Teil rund um die Fortsetzung noch geheim.

Horizon: Forbidden West größer, schöner, weiter. So die Synchronsprecherin.

In einem Interview mit GamesRadar verriet Ashly Burch, die Synchronsprecherin von Aloy, ein paar der ihr bekannten Details. Burch berichtet dass sie noch immer Texte einspricht und die Arbeiten am Game trotz der Pandemie weiter laufen. Auf die Frage, was Spieler im neuen Teil erwarten würde, betonte sie nochmals, dass sie nur wenig sagen kann. Aber sie sagte klar und deutlich, in Horizon Forbidden West ist „mehr vom Alten nur besser!“

Sie spielt darauf an, dass Alles was Spieler am ersten Teil geliebt haben, in Teil 2 wiederkehren würde. In Forbidden West sei aber alles noch aufgebessert worden. „die atemberaubende Welt, die immersive Story, das geniale Gameplay…“ Burch sagt zu Horizon Forbidden West einfach „es ist größer und besser!“ und es würde an den Stellen aufstocken, an denen Fans es sich am meisten wünschen.

Eine gewaltige Reise steht bevor

Aloy wird neue Gebiete bereisen, neue Orte und Stämme entdecken und auch die Geschichte der Welt weiter aufdecken. Die Wesen und Tiere denen man in Horizon Forbidden West begegnet sind zwar nicht zwingend größer, aber sie sind spektakulär wie immer. Es wird auf jeden Fall ein Erlebnis, dass Seinesgleichen sucht. Zur Zeit ist noch kein Release Datum bekannt, aber wir halten euch auf dem Laufenden.