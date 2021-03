God of War Ragnarok: Release-Termin für PS5 auf „When It’s Done“ gestellt

Erscheint God of War: Ragnarok bereits 2021 für die Sony PlayStation 5? - (C) Sony

God of War Ragnarok hatte bei seinem Teaser-Trailer ein dickes „2021“ beigefügt, allerdings dachte niemand wirklich daran, dass das Spiel tatsächlich dieses Jahr erscheinen wird. Vor allem nicht nachdem was letztes Jahr alles passiert ist. Beim letzten State of Play-Event von PlayStation war von der Fortsetzung des PS4-Spiels aus dem Jahr 2018 nichts zu hören oder gar zu sehen.

Fans hoffen natürlich darauf, aber die Realität sieht anders aus: God of War Ragnarok wird wohl nicht 2021 für die PS5 erscheinen. Game-Regisseur Cory Barlog schrieb auf Twitter: „Ich weiß nicht, wer das hören muss … (schon gar nicht ich, da ich noch nie davon gehört habe) aber… WHEN. IT’s DONE.“, dazu hat er noch ein Herz als Emoji hinzugefügt sowie den Nachsatz in Klammer: „Vertraue darauf, dass es das Beste für alle ist.“

Die Nachricht sollte allen PS5-Spielern, die mit dem Spiel noch dieses Jahr gerechnet haben, zu denken geben. Nein, auch wenn er es auf Twitter nicht explizit sagt, aber der Release-Termin von God of War Ragnarok wird nicht 2021 sein.

Erscheint God of War Ragnarok auch für die PS4?

In einem Interview mit The Telegraph wurde letztes Jahr Jim Ryan, CEO von PlayStation, gefragt, ob der Titel von SCE Santa Monica Studio auch für die Sony PlayStation 4 erscheinen wird. Daraufhin hatte der sonst redegewandte Front-Mann von PlayStation nur eine knappe Antwort: „Entschuldigung. Ich habe heute nichts dazu zu sagen.“

Ob Cory Barlog dazu mehr zu sagen hat? Bisher ist auch er den Fan-Fragen diesbezüglich auf Twitter und Co ausgewichen. Immerhin erscheinen neuere exklusive PlayStation-Titel auch für die PS4, wie das kommende Horizon Forbidden West. Damit heizt man die Spekulationen im Internet an, auch mit der Tatsache, dass der Release-Termin erst 2022 (oder später) für God of War Ragnarok stattfinden wird.

Bezog sich 2021 nur auf einen Gameplay-Trailer?

Man kann sich natürlich auch noch geschickt herausreden, wenn das neue God of War nun doch nicht dieses Jahr erscheint. Mehr als ein Logo kennen die Fans und Spieler noch nicht. Da macht es auch kein Kopfzerbrechen, wenn wir nicht wissen ob Ragnarok auch noch für die PS4 erscheint.

God of War Ragnarok ist für PS5 in Entwicklung. Es wird wohl, wie viele andere Next-Gen-Titel, rund 70 Euro in der Standard-Version kosten.