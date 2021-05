God of War Fantheorie vermutet einen großen Twist für Thor

God of War (2018) - (C) Sony Santa Monica Studio

Das Softreboot von God of War im Jahr 2018 gilt für viele Sony-Jünger als eines der besten PS4-Exklusivspiele aller Zeiten. Unweigerliche erwarten sie mit großer Vorfreude die Fortsetzung der Geschichte des spartanischen Halbgottes mit Wutbewältigungsproblemen. Das Spekulieren nimmt dabei viele Formen an. Von der Suche nach Hinweisen in den Twitter-Bildern der Entwickler, bis hin zu zahlreichen Fantheorien zu möglichen Handlungssträngen.

Während die Entwickler erst vor kurzem nach neuen Mitarbeitern für ein bisher unangekündigtes Projekt gesucht haben, ist über die Fortsetzung des Actionadventures noch nicht viel bekannt. Das hindert die Fans aber nicht am Spekulieren. Eine neuste Fantheorie soll jetzt eine bisher unbemerkte Verbindung zwischen dem Antihelden Kratos und dem hammerschwingenden Gegner Thor gefunden haben.

God of War – Göttergeschnetzeltes

Während sich Kratos in den vergangenen ,,God of War“-Spielen durch das Pantheon der griechischen Mythologie schnetzelte, verschlug es ihn im neusten Teil der Reihe nach Midgard, wo er auf Asen und andere nordische Sagengestalten traf. Mit seinem neu dazugewonnen Sohn Atreus, machte er sich auf einen actionreichen Road Trip, um die Asche seiner verstorbenen Frau zu verstreuen.

Spoiler für God of War ab hier:

Am Ende der Reise, nachdem Kratos Baldur getötet hatte, sich den Zorn dessen Mutter stellte und sich der eigene Sohn als der zukünftige Gott Loki herausstellte, erschien zu allem Überfluss auch noch Thor vor dessen Tür. Die neue Theorie, die auf Reddit gepostet wurde, vermutet nun eine Verbindung zwischen Loki und Thor selbst.

So soll Lokis Mutter – und Kratos Frau – die Riesin Faye tatsächlich auch die Mutter von Thor selbst sein. Demnach hätte Göttervater Odin mit ihr ein Kind gezeugt, lange noch bevor sie Kratos kennengelernt hat. Auch der allwissenden Mimir behauptet im Spiel, dass Thors Mutter eine Riesen gewesen ist. Könnte es sich dabei also um keine andere, als um Faye selbst handeln?

Eine Verwandtschaft zwischen Loki und Thor würde bei Kratos für noch mehr emotionalen Ballast sorgen. Ob es ihn daran hindern würde, das Kind seiner verstorbenen Frau zu töten, ist eher fraglich. Immerhin hat Kratos in mehren Teilen von God of War bereits bewiesen, das Familie noch kein Grund für ihn ist, nicht seine Chaosklingen einzusetzen.