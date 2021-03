God of War-Entwickler sucht Mitarbeiter für ein „neues unangekündigtes Spiel“

Erscheint God of War: Ragnarok bereits 2021 für die Sony PlayStation 5? - (C) Sony

Sonys Santa Monica Studio sagte im Januar, es suche einen Art Director „für die Entwicklung eines neuen unangekündigten Titels“, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen an einem zweiten Projekt neben God of War Ragnarok arbeiten könnte.

Derzeit sind 33 Positionen offen, wobei sich eine Reihe von Führungspositionen auch auf die Entwicklung des „unangekündigten“ Spiels konzentrieren. Bereits im Januar gab es Hinweise durch Stellenanzeigen auf das mysteriöse Spiel.

Dazu gehören Animations-Direktor, Gameplay-Designdirektor, leitender Gameplay-Designer, führender Gameplay-Programmierer, leitender Erzähldesigner, führender Tool-Programmierer und weitere Designer für das PlayStation-Spiel.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

„Wenn Sie es lieben, mit talentierten Entwicklern zusammenzuarbeiten, um definierende Spiele zu erstellen, begleiten Sie uns auf einer neuen Reise“, heißt es in einer Reihe von Stellenanzeigen.

Das Santa Monica Studio arbeitet derzeit an God of War Ragnarok, dem Nachfolger des exklusiven God of War für PS4 aus dem Jahr 2018, dass vor kurzem ein PS5-Update erhalten hat.

Mehr zu God of War Ragnarok

Die Fortsetzung wurde letztes Jahr über einen kurzen Teaser für die Veröffentlichung auf PS5 im Jahr 2021 angekündigt, obwohl seitdem nichts mehr Offizielles von dem Projekt gehört wurde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im vergangenen November weigerte sich PlayStation-CEO Jim Ryan, sich dazu zu äußern, ob God of War Ragnarok sowohl für PS4 als auch für PS5 veröffentlicht wird.