God of War : Ragnarok – Versteckte Botschaft im Teaser?

Beim letzten PlayStation 5 Event war die Aufregung groß. Die Spieler warteten zwar in erster Linie darauf, dass Preise und Reveal-Daten bekannt gegeben werden. Jedoch war das nicht das Einzige dass Sony uns an diesem Tag lieferte. Einige neue Trailer aber auch Teaser für kommende Spiele wurden präsentiert. So auch für das nächste Game der God of War Reihe. Findige User auf Reddit glauben in diesem Teaser eine versteckte Botschaft entdeckt zu haben.

God of War Ragnarok: eine versteckte Botschaft oder nicht? Der Teaser heizt den Fans ein

Wenn so ein neuer Trailer oder Teaser erscheint, gibt es in der Fancommunity jene die den Clip auseinander nehmen. Frame für Frame wird alles untersucht was da an Informationen stecken könnte. So auch hier. Die Gerüchte hatten sich ja bereits überschlagen. Wildeste Theorien bis hin zu Zeitreisen sind derzeit im Umlauf. Aber um wirklich alles zu verstehen, stürzen sich die Fans in die nordische Mythologie. Um ja Alles richtig zu interpretieren. Manche lernen sogar antike Runen zu lesen. Und genau hier scheint man eine Entdeckung gemacht zu haben.

Advertisment

Die Zukunft von God of War: Wir sehen eine offensichtliche aber auch eine versteckte Botschaft

Die Runen die hier im Kreis angeordnet sind, ergeben wenn man sie von Unten weg im Uhrzeigersinn liest, zunächst mal ganz offensichtlich das Wort Ragnarok. Dies ist aber keine Überraschung Captain Obvious. Das Geheimnis liegt in der Deutung der selben Runen. So sind die User auf Reddit so weit in die nordische Mythologie versunken, dass sie die Bedeutung der Runen mit interpretiert haben. Und es ist ein Name der sich wieder und wieder Zeigt. Freyja… Sie scheint die Schlüsselfigur im kommenden God of War Ragnarok zu werden.

Ein Zeichen oder Wunschdenken?

Viele Fans der God of War Serie halten diese versteckte Botschaft für ein Zeichen. Dass Ragnarok, die Götterdämmerung, kommen wird und dass Freyja damit zu tun hat. Wie seht ihr das? Ist es mal wieder so dass Entwickler uns Signale vor die Nase setzen oder wird hier überinterpretiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.