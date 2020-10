God of War : Ragnarok Release früher als erwartet!

God of War Title (c) Sony

Die kleinen Teaser und Leaks rund um das kommende God of War : Ragnarok heizen den Fans ein. Es wird aus dem wenigen vorhandenen Material versucht möglichst vieles zu lesen. Interpretationen und Theorien gibt es zu jedem Frame und jedes Geräusch des Teaser Trailers. Jetzt wird die Community neuen Grund haben durchzudrehen, denn findige User haben etwas entdeckt. An einem Ort wo man nicht mit Gaming-Leaks rechnen würde, nämlich IMDB, wurde das God of War : Ragnarok Release Datum gelistet.

God of War Ragnarok PS5 listed released date February 5 2021.Via IMDB (way too soon!!!) pic.twitter.com/Kf5I8XPXgy Advertisment — Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) October 18, 2020

Tausende Tweets zu God of War : Ragnarok Release

Auf dem Twitter Kanal von Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) explodiert derzeit ein Tweet der den IMDB Eintrag zum neuen GoW Titel zeigt. Die Fans rasten aus, da es dort heißt, God of War : Ragnarok Release Date USA February 2021. Das würde bedeuten dass das kommende Spiel bereits in wenigen Monaten auf dem Markt erscheint. Wie konnte man das bisher nur geheim halten? Warum haben wir noch nichts gesehen außer dem Teaser? Handelt es sich vielleicht doch um eine Falschmeldung? Denn auf diesen Tweet hat auch der Director von Ragnarok, Cory Barlog (@corybarlog) reagiert mit einem „Ragnawhat? Never heard of it.“ Und selbst das lässt nun jede Menge Spielraum für Interpretationen. Will er damit ablenken von einem unabsichtlichen Leak, soll das heißen dass Ragnarok nicht der offizielle Name sein wird oder will er damit die Fans in die Irre führen? Dafür ist er nämlich durchaus bekannt.

Kommt Ragnarok im Februar oder nicht?

Ob der Ragnarok Release bereits im Februar stattfindet oder nicht ist im Moment reine Spekulation. Sicher ist aber, sollte dies wahr sein, dass wir in nächster Zeit dazu mehr Infos bekommen werden. Sollte das Spiel nämlich schon in wenigen Monaten erscheinen, wird die Kampagne an Trailern und Werbung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Tatsache dass wir aber bis Dato kein konkreteres Bildmaterial haben, keine Videos oder Gameplay, lässt darauf schließen dass wir uns vielleicht zu früh freuen. Oder gehen die Developer nur auf Nummer Sicher? Weil sie nicht wissen, wie in der momentanen Situation die Zeitpläne eingehalten werden können. Dass vielleicht aus diesem Grund die PR Kampagne noch nicht gestartet ist? Es bleibt spannend rund um God of War Ragnarok. Wartet ihr bereits auf das Game?