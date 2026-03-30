PS5 Pro plötzlich Bestseller – Fans reagieren panisch vor Preissprung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Die Situation wirkt fast surreal: Eine Konsole wird teurer und verkauft sich plötzlich besser denn je. Genau das passiert gerade mit der PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). Während Sony offiziell höhere Preise ankündigt, reagieren Spieler weltweit sofort. Die Folge: Die PS5 Pro ist aktuell die meistverkaufte PlayStation 5-Konsole auf Amazon im deutschsprachigen Raum und rangiert im Gaming-Ranking des Online-Riesen auf Platz 17. In den USA ist sie bereits auf Platz 1. Und die Zahlen dahinter sind alles andere als klein.

Aus den USA gibt es Screenshots (u.a. auf Reddit), dass die PS5 Pro das meistverkaufte Gaming-Produkt auf Amazon ist. Dort wurde die die Pro-Variante der PlayStation 5 über 20.000 Mal verkauft, in den letzten 30 Tagen. Viele Käufer konnten die Konsole noch für rund 750 US-Dollar ergattern, jetzt kostet sie in Übersee satte 899 Euro. Bei uns ist das Kontingent der PS5 Pro auf Amazon bereits ausgeschöpft. Es gibt nur noch Dritthändler, die die PS5 Pro ab 899 Euro verkaufen*.

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Was genau ist passiert? Spieler, die lange gezögert haben, schlagen jetzt zu. Und zwar schnell. In der Community liest man immer wieder ähnliche Aussagen: „Jetzt oder nie“ bzw. „Bevor es teurer wird, hole ich sie mir lieber sofort“. Diese Dynamik kennt man eigentlich eher von Launch-Zeiten, aber nicht von Preiserhöhungen.

Warum die PS5 Pro gerade explodiert

Der Auslöser ist klar: Sony hat eine globale Preisanpassung bestätigt, die Anfang April greift. Das bedeutet, dass eine PS5 Digital Edition dann 600 Euro kostet. Eine PS5 Pro satte 900 Euro. Der bereits hohe Preis der Pro-Variante beinhaltet übrigens noch kein Disc-Laufwerk, welches für 114,85 Euro* dazugekauft werden kann. Und genau dieser „Druck“ sorgt für den aktuellen Verkaufsboom.

Einige Käufer spekulieren sogar bewusst: Sie hoffen, die Konsole später teurer weiterverkaufen zu können. Scalping könnte also erneut eine Rolle spielen. Doch der Großteil scheint aus einem anderen Grund zuzugreifen.

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GTA 6 als unsichtbarer und früher Verkaufs-Booster

Ein Spiel wird in fast jeder Diskussion genannt: Grand Theft Auto VI. Viele Fans wollen bereit sein, wenn der wahrscheinlich größte Release der nächsten Jahre erscheint.

Und wenn man ehrlich ist: Wer GTA 6 spielt, will die bestmögliche Version erleben. Die PS5 Pro gilt aktuell als stärkste Konsole auf dem Markt. Für viele ist sie damit die „sichere Wahl“ für die kommende Welle von Spielen. Genau dieses Gefühl treibt die Verkäufe zusätzlich an.

Neben dem Preis spielt auch die Technik eine Rolle. Ein großes Thema ist Sonys neuer KI-Upscaler PSSR. Dieser sorgt dafür, dass Spiele schärfer wirken und Bewegungen flüssiger dargestellt werden. Gerade Technik-Fans sehen darin einen echten Fortschritt. Und wenn man ohnehin über ein Upgrade nachdenkt, wird die Entscheidung durch solche Features leichter.





Dieser Artikel erschien zuerst auf game.at.

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