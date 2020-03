God of War 2 ist in Entwicklung, zumindest laut diesen Jobangebot von Sony Santa Monica

God of War - (C) Sony

Eine neue Stellenanzeige des God of War-Entwicklers Sony Santa Monica scheint zu bestätigen, dass es sich um God of War 2 handelt. Der Entwickler hat einen neuen Chef, nachdem Shannon Studstill zu Google gegangen ist, aber dies hat wahrscheinlich keine Auswirkungen auf die Qualität des neuen Spiels.

Auf der Sony Santa Monica Studio-Website hat der Entwickler eine Stellenanzeige für einen Gameplay-Kameradesigner veröffentlicht, der dem God of War-Team beitreten soll. Der beauftragte Designer muss “spielergesteuerte Gameplay-Kameras und Kamerasysteme entwerfen und implementieren”, “die Navigation, das Durchqueren und den Kampf der Spieler mit einem scharfen Auge für die Kombination von Komposition und Benutzerfreundlichkeit unterstützen” und mit anderen Gameplay- und Design-Teams arbeiten, um “ein reibungsloses und nahtloses Spielerlebnis zu schaffen”. Die Auflistung besagt nicht, dass das Spiel God of War 2 oder God of War 5 ist, wenn man der Zeitleiste der Serie folgt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es sich um ein Update für das Spiel aus dem Jahr 2018 handelt. Allerdings soll dieses auch für den PC erscheinen.

Nicht der erste Hinweis auf God of War 2

Die Stellenanzeige ist nicht der erste Hinweis, den Sony Santa Monica für ein neues God of War-Spiel veröffentlicht hat. Eine Animatorin für God of War hat ein Foto in einem Motion-Capture-Anzug gepostet, was darauf hindeutet, dass Sony Santa Monica sich derzeit in der Entwicklung eines neuen Spiels in der Serie befindet.

Cory Barlog, der Game Director von God of War, scherzte auch über die Entwicklung einer Fortsetzung, die nicht God of War 2 ist. Barlogs Tweet hat möglicherweise nicht offiziell bestätigt, dass sich das neue Spiel in der Entwicklung befindet. God of War 2 ist ein nicht ausgesprochenes Geheimnis, wovon jeder weiß…

Es gab Gerüchte, dass Sony Santa Monica zwei aufregende Spiele für PS5 entwickelt. Einer davon könnte ein neues GoW sein und der andere eine brandneue Marke. Der Entwickler macht diese beiden Spiele möglicherweise gleichzeitig, aber es ist schwer zu erraten, wie weit die einzelnen Spiele in der Entwicklung sind und welches zuerst veröffentlicht werden könnte.

God of War ist jetzt für die PlayStation 4 erhältlich.