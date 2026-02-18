Kratos mit Sense? Neuer „God of War“-Leak spielt mit der Rückkehr nach Griechenland

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Es gibt Leaks, die klingen plausibel. Bei denen nickt man innerlich und schreibt alles nieder. Und es gibt Leaks, bei denen du kurz innehältst und dir denkst: „Okay… Kratos. Mit einer Sense?! Sicher.“ Genau in diese Kategorie fällt das, was Tom Henderson in einem Livestream erwähnt haben soll. Demnach könnte Kratos im nächsten Mainline-Titel eine Sense als neue Waffe nutzen. Und: Es stehe zumindest im Raum, dass die Reihe wieder stärker zur griechischen Mythologie zurück schwenkt. Das Ganze ist als Gerücht zu behandeln, aber es reicht locker, um Reddit in Brand zu setzen.

Laut den markierten Stellen im Stream fällt das Wort „Sense“ im Kontext mit dem nächsten God of War-Hauptspiel (das YouTube-Video des Insider Gaming Weekly-Podcast findest du unterhalb). Parallel dazu erwähnt Henderson, dass eine mögliche God of War Rückkehr nach Griechenland im Gespräch sein könnte. Das ist keine offizielle Ankündigung und auch kein bestätigter Story-Pitch. Eher so: „Ich hab da was gehört.“

Warum eine Sense überhaupt Sinn ergeben könnte

Reddit wirft eine spannende Theorie in den Ring: Die Sense könnte ein Callback an ältere Ideen sein, etwa an Konzepte rund um Tod, Schicksal oder Endgültigkeit. Eine Sense ist als Symbol nun mal extrem eindeutig. Und genau deshalb wirkt sie gleichzeitig so nach God of War … und so „warte, was will er?!“

Für Santa Monica Studio wäre das auch eine elegante Möglichkeit, ein neues Combat-Feeling zu bringen, ohne Axt und Klingen zu ersetzen. Viele Fans sagen ganz klar: Blades und Leviathan-Axt müssen bleiben, die Sense dürfte eher ein drittes Standbein sein.

God of War zurück nach Griechenland (aber was soll da noch passieren)?

Hier spaltet sich die Community richtig: Einige sagen, Griechenland sei „auserzählt“, weil in der alten Saga gefühlt jeder wichtige Olymp-Boss schon dran glauben musste. Andere kontern: Es gibt genug Götter, Halbgötter, Titanenreste, Mysterien und „Überlebende“, um neue Konflikte zu bauen.

Ein beliebter Gedanke: Überreste des Pantheons oder kleinere Gottheiten könnten Kratos nicht feiern, sondern ihn jagen. Und wenn wir ehrlich sind: Eine God of War Rückkehr nach Griechenland wäre auch erzählerisch ein Kreis, der sich schließt. Irgendwie eben.

Viele Kommentare schlagen vor, nicht „nur“ Griechenland zu machen. Eine Idee, die oft auftaucht: mehrere Pantheons in einem Spiel, ähnlich wie die Weltenwechsel in den neueren Teilen, nur eben größer gedacht.

Und ja, ein paar Kommentare wirken wie Fanfiction mit Budget: „Kratos ist jetzt der Gott der Hoffnung und geht zurück, um Griechenland zu retten.“ Klingt absolut kitschig, aber genau diese Art von „Wiedergutmachung“ könnte eine God of War Rückkehr nach Griechenland überhaupt erst logisch machen.

YouTube-Video

Was ich wirklich gut daran finde? Das alles ein sehr vages Gerücht ist und ich eigentlich kaum weiß warum ich mir das (fast) alles auf Reddit durchgelesen habe. Kein Trailer, kein Teaser, kein Logo. Es ist ein Gerücht. Mehr noch nicht. Eine Sense als zusätzliche Waffe ist plausibel genug, um „könnte passieren“ zu sein.

Eine „God of War“-Rückkehr nach Griechenland ist Story-technisch schwierig, aber nicht unmöglich, wenn der Fokus auf Konsequenzen und Wiederaufbau liegt. Bis es für das nächste Hauptspiel rund um Kratos soweit ist, dürfen wir uns als junger Kratos in Sparta austoben. Das gefällt nicht jedem, vor allem nicht den Schöpfer.

