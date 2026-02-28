God of War Serie: Erstes Foto zeigt Kratos und Atreus, aber Fans sind enttäuscht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television haben am 27. Februar 2026 das erste offizielle Foto der God of War Live Action Serie veröffentlicht. Das Bild zeigt Ryan Hurst als Kratos und Callum Vinson als Atreus während einer Trainingsszene. Kratos steht hinter seinem Sohn, der einen Bogen spannt. Die Szene erinnert stark an den Beginn des God of War Spiels von 2018. Doch statt Begeisterung löste das Foto überwiegend Kritik aus. Viele Fans sind enttäuscht vom Look der beiden Hauptfiguren.

Was stört die Community?

Die Hauptkritik richtet sich an Kratos. Ryan Hurst sieht auf dem Foto mehr aus wie ein Cosplayer auf einer Convention als der Geist von Sparta. Seine Haltung wirkt steif, fast wie ein Baseball Coach, der seinem Kind beim Training zuschaut. Das passt nicht zur bedrohlichen, brutalen Präsenz, die Kratos im Spiel ausstrahlt. Die rote Kriegsbemalung im Gesicht sieht zu sauber aus, zu perfekt aufgetragen. Im Spiel war sie immer verwischt, blutverschmiert, brutal. Hier wirkt sie wie Theaterschminke.

Auch Atreus kommt nicht gut weg. Viele finden, dass er fehl am Platz wirkt. Neben Kratos sieht er aus wie ein zufälliges Kind aus einem Mittelalterfestival. Die Chemie zwischen den beiden ist nicht spürbar. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es ein frühes Set Foto ist und keine fertig bearbeitete Szene. Aber erster Eindruck ist nun mal erster Eindruck.

Ist die Kritik berechtigt?

Teilweise schon. Set Fotos sind immer schwierig, weil sie ohne Kontext, ohne Musik, ohne Schnitt und ohne CGI Nachbearbeitung existieren. Was hier wie billiges Cosplay aussieht, kann im fertigen Produkt deutlich besser wirken. Lighting, Farbkorrektur und Sound Design machen einen riesigen Unterschied. Aber genau deshalb fragen sich viele, warum Amazon dieses spezifische Bild gewählt hat. Es gibt sicher bessere Material vom Set.

Interessant ist, dass Ryan Hurst kein Unbekannter im God of War Universum ist. Er lieh im Spiel God of War Ragnarök dem Charakter Thor seine Stimme und war für das Motion Capture verantwortlich. Jetzt wechselt er die Seiten und verkörpert den Protagonisten. Das ist an sich eine spannende Wahl. Hurst hat die physische Präsenz und kann brutale Charaktere darstellen. Seine Rollen in Sons of Anarchy und The Walking Dead beweisen das. Aber auf diesem ersten Foto kommt davon nichts rüber.

