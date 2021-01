God of War Studio arbeitet an zweitem Projekt

God of War - (C) Sony

Santa Monica Studio ist das Entwicklerstudio unter Sony, dass uns die God of War Games beschert hat. Derzeit arbeitet das Studio an dem bereits bekannten Nachfolger Ragnarok. Ein Job Angebot welches auf Twitter veröffentlich wurde, verrät nun aber dass da noch mehr im Entstehen ist. Dort heißt es „We are hiring… for an unannounced title!“. Es handelt sich also nicht nur um ein Spiel, dass noch nicht angekündigt wurde, sondern auch nicht genannt werden darf. An welchem zweiten Projekt arbeitet das God of War studio?

🔥 HOT JOB: ART DIRECTOR 🔥 We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title! If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021

Jetzt bewerben und im God of War Studio an einem zweiten Projekt arbeiten!

Die auserwählte Person, wird verantwortlich sein für die Entwicklung „die ästhetischen Säulen des Projekts. Sodass diese über definierte Spezifikationen, Referenzmaterialien und Stilrichtlinien für Umgebungen, Charaktere und Kreaturen, Requisiten, Beleuchtung und Spezialeffekte ausgeführt werden können“ So der Wortlaut in der Jobbeschreibung. Das God of War Studio hat derzeit 27 Stellen ausgeschrieben und diese scheinen Alle an dem zweiten Projekt zu arbeiten.