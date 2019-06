Share on Facebook

God of War kam letztes Jahr heraus und wurde von Kritikern und Fans gefeiert. Bisher wurde noch nichts offizielles angekündigt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass eine Fortsetzung auf jeden Fall kommen wird. Einige neue Karrieremöglichkeiten beim Entwickler des Spiels, Sony Santa Monica, weisen darauf hin, dass dies auch der Fall ist.

Die Karriereseite für das Studio findet ihr hier. Es enthält Listen für mehrere verschiedene Positionen mit Qualifikationsmerkmalen, die auf zwei Dinge hinweisen: ein Projekt der nächsten Generation und eine Fortsetzung von des 2018er-Titels. In vielen Beiträgen heißt es ausdrücklich: „Man muss über God of War (2018) Bescheid wissen und in der Lage sein, ausführlich über die Kampfsysteme, Mechanismen und Feinde zu sprechen.“

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die Fortsetzung in der Entwicklung befindet. Allerdings sollten wir keinen raschen Release erwarten. Auf jeden Fall hat Sony damit unser Interesse geweckt.