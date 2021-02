Release Datum für Kena: Bridge of Spirits wurde fixiert

Kena Bridge of Spirits Smile © Ember Lab

Endlich haben wir ein Release Datum für Kena: Bridge of Spirits. Das Third Person Action-Adventure wird bereits seit dem PS5 Showcase im Juni 2020 erwartet. Nun war es wieder Sony die in ihrem State of Play im Februar 2021 neue Bilder zeigten und ein Datum bekannt gaben, wann mit dem Spiel zu rechnen ist. Zusammen mit einem neuen Cinematic Trailer der gespickt ist mit Gameplay.

Release Datum und neues Gameplay von Kena: Bridge of Spirits

Bin ich der Einzige, der bei diesem Spiel einen starken Legend of Zelda Vibe bekommt bei den Trailern zu diesem Spiel? Die ersten Bilder sahen schon so aus und in diesem Cinematic Gameplay Trailer bestätigt sich mein Gefühl irgendwie. Das naturverbundene Level Design, die animalischen Gegner die irgendwie süß und gefährlich aussehen. Sogar die „Begleiter“ die einen verfolgen. Der Zelda Touch ist spürbar.

Kena: Bridge of Spirits sollte zum Release Datum zeigen, was wirklich dahinter steckt. Die Bilder im neuen Trailer sehen nicht nur grafisch cool aus, sondern haben auch beeindruckende Action Sequenzen zu bieten. Das Game könnte zum Fantasy Epos werden mit ebenso vielen Fortsetzungen wie The Legend of Zelda. Auch wenn zur Story noch nichts gesagt werden kann, ist definitiv Potenzial da.

Kena: Bridge of Spirits wird am 24 August 2021 für PlayStation und PC erscheinen