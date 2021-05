Sony bestätigt PS Plus Juni Leak

PS Plus Juni © Sony

Erst vor wenigen Tagen kam eine News ins Netz, wonach eine Webseite die PS Plus Games für Juni als Leak bekannt gegeben hätte. Da solche Leaks und Gerüchte immer mit Vorsicht zu genießen sind, waren Zweifel natürlich angebracht. Nun hat aber Sony auf der Twitter Seite von PlayStation alle drei genannten Spiel bestätigt. Und wir können uns auf folgende Games im Juni Abo freuen:

Launch im PS Plus Juni Lineup: Operation: Tango PS5 Only

Das Geheimagenten Adventure im Escape Room Stil wird nur für die PlayStation 5 gelistet. Im Leak für die PS Plus Juni Spiele war dies auch schon so gelistet worden. Das Game soll für 2 Spieler das Erlebnis bieten, sich gegenseitig durch die Missionen zu helfen und zu manövrieren. Aber jeder Spieler sieht etwas gänzlich anderes auf dem eigenen Bildschirm und muss mit den Informationen dem Anderen helfen. Ähnlich wie bei „We Were Here!“. Operation: Tango startet direkt im PS Plus Abo.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Das Virtua Fighter Franchise von SEGA ist seit dem Jahr 1993 auf dem Markt und damit sogar älter als Tekken. Seit Jahrzehnten ist die Serie also schon Teil der Prügelspiel Familie. Mit Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown könnt ihr im PS Plus Juni Abo nicht nur laut dem Leak, sondern auch nun von Sony bestätigt, darauf los-fighten. Der Kult Klassiker findet somit seinen Weg auf die PlayStation 4 und 5.

Highlight im Juni bei PS Plus: Star Wars: Squadrons

Die Star Wars Videospiele erleben in den letzten Jahren wieder ein richtiges Hoch. Nachdem die Star Wars: Battlefront Games sich von ihrem Rückschlag erholt haben, Star Wars Jedi: Fallen Order den Massen zeigte, dass auch ein cooles Adventure Game mit dem Franchise möglich ist, hat Star Wars: Squadrons definitiv auf jeder Ebene Kritiker und Spieler begeistert. Als eindeutiges Highlight im Leak Artikel und der Aufstellung der PS Plus Spiele für Juni, ist dieses Game ein muss für jeden Fan.

Sony nimmt es cool

Im Tweet zu den Juni Spielen für das PS Plus Abo nimmt Sony keinerlei Bezug auf den Leak. Auch im Blogbeitrag auf der PlayStation Webseite nicht. Anscheinend will man es hier einfach darauf beruhen lassen.