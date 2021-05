PS Plus Games für Juni: Ein Leak könnte es verraten haben

Star Wars - (C) Disney, LucasArts

Habt ihr auch manchmal das Gefühl dass News rund um Games und Filme fast nur noch aus Leaks bestehen? Hier haben wir noch eines für euch. Die Webseite Area Jugones hat in den letzten Wochen mehrfach Dinge vorhergesagt. Die PS Plus Games vom Mai, wie Battlefield 5 und Stranded Deep oder auch die bunten DualSense Controller. Jetzt besagt ein Leak welche Games wir im Juni gratis im PS Plus Abo erhalten.

Leak oder nur Gerücht: Diese PS Plus Spiele kommen im Juni

Wenn das Gerücht oder der Leak über die PS Plus Spiele im Juni bewahrheitet, haben wir auf jeden Fall schon mal einen absoluten Blockbuster im Kader. Star Wars: Squadrons, das hoch gelobte und gepriesene Weltraum Kampfspiel, landet im PS Plus Abo. Oder sollte ich besser sagen es hebt dort ab? Auf jeden Fall hieße das, dass wir in einen X-Wing oder Tie Fighter Jet steigen können und pew pew pew auf andere Jagd machen.

Das zweite Game in der Liste ist Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown aus dem Hause SEGA soll Spielern die Möglichkeit geben sich gegenseitig auf die Glocke zu hauen. Wenn auch nicht so brutal wie Mortal Kombat oder so bekannt wie Streetfighter, ist Virtua Fighter mit Generation 5 der Spiele Serie, durchaus schon lange ein fester Bestandteil der Prügel-Spiel-Ecke.

Natürlich auch ein PS5 Titel

Wie auch die bisherigen Monate, gibt Sony einen PS5 Only Titel mit ins Abo. Dem Leak zu Folge erscheint Operation: Tango als eines der Juni Spiele im PS Plus Abo. Die ersten Videos und das Gameplay lassen hierbei auf eine Art Escape Room Abenteuer schließen. Diese Art der Games hatte bereits erfolgreich Spieler begeistern können. Wie zum Beispiel bei „We Were Here“.

Hierbei spielen zwei Spieler zusammen im selben Game, sehen jedoch völlig unterschiedliche Dinge und müssen über den Audio Chat zusammenarbeiten um die Level zu bestehen. Mit einem Geheimagenten Touch zeigt Operation: Tango hier wieder etwas Neues.