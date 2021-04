PS Plus Spiele im Mai: Battlefield V, Wreckfest (PS5) und Stranded Deep

PS Plus Mai © Sony

Seit Erscheinen der PlayStation 5 sieht es so aus, als würde Sony sich extra viel Mühe geben. Sie investieren jedes Monat in wirklich coole Games für das PS Plus Abo. Kürzlich wurden auch Gerüchte laut, dass Sony mit den Gedanken Spielt ein Paket wie den Xbox Game Pass einzuführen. Ob dies nun stimmt oder nicht, wird sich erst zeigen. Klar auf der Hand liegt, dass auch im Mai wieder coole Spiele im PS Plus Abo auf uns zukommen.

PS Plus Spiele im Mai: Battlefield V

Der vielschichtige Shooter aus dem Hause DICE und EA. Das Battlefield Franchise ist seit Jahren nicht mehr von Konsolen und PCs weg zu denken. Zum kommenden Battlefield ist aktuell noch nichts bekannt, jedoch will man nun wohl die Player-Base wieder etwas erweitern. Battlefield V wird als eines der Spiele im PS Plus Monat Mai gelistet. Dieser Schachzug hatte ja bereits bei Star Wars: Battlefront 2 zu einem gewaltigen Spieler Boost geführt. Jetzt könnt ihr also gratis auf die grüßten Schlachtfelder ziehen.

PS Plus Spiele im Mai: Stranded Deep

Wilson? Wilson!? Nein kein Volleyball aber eine einsame Insel auf der man überleben muss. Das Survival Erlebnis Stranded Deep hat sich in den Kritiken bereits einen tollen Ruf erarbeitet. Sony wählt also wieder einen beliebten Titel für das Lineup der PS Plus Spiele im Mai. Ihr könnt nicht um Hilfe rufen, ihr könnt euch aber Werkzeuge bauen oder auch aus Ersatzteilen nützliche Gegenstände. Mit der Zeit wird auch das Land nicht euer einziges Areal sein, welches ihr erforschen könnt. Was auf dem Grund des pazifischen Ozeans wartet, müsst ihr aber selbst herausfinden.

Für die PlayStation 5 im Mai: Wreckfest

Startet die Motoren und vernichtet sie gleich wieder! Die PS Plus Spiele im Mai haben für die PS5 ein bereits auf der PS4 sehr beliebtes Game. Wreckfest hat ein Upgrade erhalten für die PlayStation 5 und sollte offiziell im Mai sein Release erleben. Und wie bisher in den anderen Monaten, greift sich Sony einen Release Titel und packt diesen ins PS Plus Abo. Hier kann man der persönlichen Zerstörungslust freien Lauf lassen. Ob in einem Muscle Car, einem Schulbus oder auf einem motorisierten Sofa, in Wreckfest zählt nur das Chaos.

PS Plus Spiele von April noch sichern

Die PS Plus Spiele von April könnt ihr euch noch bis Anfang Mai sichern. Ihr müsst diese nicht mal downloaden um sie zu eurer Bibliothek hinzuzufügen. Dieses Monat gab es das Zombie Survival Days Gone, den Nazi Zombie Shooter Zombie Army 4: Dead War und für Besitzer einer PlayStation 5 das frisch erschienene Oddworld: Soulstorm. Und nicht vergessen, derzeit könnt ihr euch Horizon: Zero Dawn gratis holen in der Sony #PlayAtHome Aktion.