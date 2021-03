Horizon Zero Dawn wird im April gratis für alle PlayStation Besitzer sein

Horizon Zero Dawn - (C) Sony

Derzeit läuft die Sony PlayStation #PlayatHome Aktion, in welcher jedes Monat gratis Games für alle PlayStation Besitzer verschenkt werden. Diese Aktion hat nichts mit PS Plus zu tun und ist wirklich für jeden zugreifbar. Im April wird im Rahmen dessen Horizon Zero Dawn gratis für alle PlayStation User sein. Ab 20 April bis einschließlich 15 Mai kann man es kostenlos Downloaden.

Horizon Zero Dawn im April gratis spielen

Ganze 10 Titel hat Sony für die Play at Home Aktion angekündigt. Neben Indie Hits wie Subnautica oder auch Enter the Gungeon, ist der wohl auffälligste und berühmteste Titel in dieser Liste Horizon Zero Dawn. Im gesamten Frühjahr wird Sony weiter Games verschenken um Spielern die Zeit in diversen Lockdowns zu erleichtern. Es werden also (voraussichtlich) noch weitere Games folgen.

Horizon Zero Dawn im April gratis zum Download zu stellen ist allerdings auch ein großartiger strategischer Move. Denn der Nachfolger, Horizon Forbidden West, soll dieses Jahr noch für die PlayStation erscheinen und einer der größten Titel für die PS5 werden. So haben Spieler die Möglichkeit nochmals in Teil 1 einzutauchen oder auch das Franchise überhaupt mal zu testen.

Es wäre nicht ungewöhnlich, dass jemand ein gratis Spiel runter lädt um dann festzustellen, wie genial es ist. Und schon ist die Begeisterung und Lust auf die Fortsetzung geweckt. Dieses Manöver könnte sich direkt auf die Verkaufszahlen von Horizon Forbidden West auf der PS5 auswirken. Aber egal aus welchen Intentionen heraus es ausgewählt wurde, sichert euch im April Horizon Zero Dawn in der Complete Edition gratis für eure PlayStation.

Gibt es ein PS5 Upgrade?

Bis jetzt ist leider unbekannt, ob das Spiel ein Upgrade für die PS5 erhalten wird. Weder was Framerate noch was die Auflösung betrifft. Es wäre allerdings ein ziemlich gewaltiger Schritt, Horizon Zero Dawn gratis für alle PlayStation User anzubieten und zusätzlich die PlayStation 5 Version aufzupolieren. An dieser Stelle heißt es hoffen, aber auf jeden Fall über das gratis Abenteuer freuen.