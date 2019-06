Electronic Arts veröffentlichte einen neuen Trailer zu Battlefield 5 (Battlefield V) der die nächste Erweiterung „Gegen jede Chance“ zeigt. Ab dem 27. Juni werden die Schlachtfelder um weitere vier Maps erweitert. Von epischen Fahrzeuggefechten hin zu weitläufigen Sandbox-Maps bis zu kleineren Infanteriekonflikten ist alles mit dabei. Den brandneuen Trailer findet ihr unterhalb der Meldung.

Zu Beginn der neuen Inhalte werden zwei neue, große Karten für 64 Spieler eingeführt. Die erste davon erscheint zum Start von Kapitel 4 und heißt Al Sundan. Sie ist auf klassische Mehrspieler-Action ausgelegt und konzentriert sich auf große Distanzen, Fahrzeug-basiertes Teamplay und Gefechte über alle Bereiche. Die Karte basiert auf der Einzelspieler-Kriegsgeschichte Unter keiner Flagge, die in der weiten Wüste Nordafrikas angesiedelt ist. Im Juli folgt mit Marita nach Merkur in Kapitel 3: Feuerprobe die zweite der beiden Griechenland-Karten und führt die Schlacht um Griechenland fort. Auf Marita sind die Spieler in einer Berglandschaft mit gepflasterten Straßen über einem Fluss im Einsatz. Im Fokus dabei die Infanterie, während die Alliierten in einem letzten Gefecht versuchen, die Armee der Achse aufzuhalten.

Weitere Maps bereits im Sommer

Später im Sommer geht es auf Tuchfühlung mit zwei weiteren Karten, in denen auf engstem Raum gekämpft wird. Die Spieler zerstören dabei eine Sprengstofffabrik auf den Lofoten und beenden die Besetzung der Provence durch die Achse.

Im Oktober wird zwischen den Kapiteln 4 und 5 die Operation Untergrund verfügbar sein. Die Karte wurde von der bekannten Battlefield 3-Karte Operation Métro inspiriert und umfasst wilde Mann gegen Mann-Kämpfe in verschiedenen urbanen Bereichen, darunter Straßen, Höfe, der Hauptplatz, Wartungstunnel, Bahnsteige und mehr.

Einen tieferen Einblick erhalten Fans an diesem Samstag, dem 8. Juni, wenn sie um 19:30 Uhr den Battlefield 5-Livestream von der EA Play einschalten. Der Stream wird live aus dem Hollywood Palladium in Los Angeles übertragen, und die Moderatoren Julia Hardy und Adam Freeman erwarten dazu einige spezielle Gäste.

Quelle: PM, Twitter