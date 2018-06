Anthem, die Interpretation von Destiny aus dem Hause Bioware soll das Shooter-Genre nächstes Jahr aufräumen. Um ein wenig vor der E3 einzuheizen präsentierte EA UK einen neuen – wirklich kurzen – Teaser via Twitter.

‚Something is out there‘ – @AnthemGame returns to EA Play, June 9thhttps://t.co/QT3gYygt05 pic.twitter.com/KX01Tzaad2

— EA UK 🇬🇧 (@electronicarts) 1. Juni 2018