Battlefield 5 ist seit etwas mehr als einem halben Jahr verfügbar, und diejenigen, die es regelmäßig spielen, befinden sich möglicherweise in einer Art Progressionswall.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein laufender Onlinedienst RPG-ähnliche Mechaniken verwendet (was heutzutage im Grunde alles ist). Nun, EA und DICE werden das in einem kommenden Update angehen, bei dem die Level-Obergrenze deutlich ansteigen wird.

Über die Reddit-Seite des Spiels kündigte DICE an, dass die Obergrenze von 50 auf 500 steigen wird, was eine beachtliche Steigerung darstellt. Bei jedem zweiten 50. Rang bekommt man eine Beförderung und eine „Company“-Münze. Das geht so weiter bis zum Rang 500.

Die Level-Erhöhung wird mit dem „letzten“ Teil von Tides of War Kapitel 4: „Defying the Odds“ einhergehen.

Battlefield 5 ist verfügbar für die Systeme PlayStation 4, Xbox One und Windows PC.