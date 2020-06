Battlefield 5-Spieler fordern weiteren Support von EA und DICE

USA / Schweden – Battlefield 5 ist ein Live-Service-Spiel und wurde immer weiter, seit dem Start, mit Inhalten versorgt. Dadurch bekam der Shooter auch einige Kritik, vor allem am Anfang, doch eine treue Spieler-Basis blieb dabei und ist über das „finale Inhalts-Update“ wenig erfreut. Während viele Studios das Spiel als Erfolg betrachten würden, lag BF5 unter den Erwartungen seines Herausgebers Electronic Arts, weshalb seine Zukunft nun in Frage gestellt wurde. Nach dem letzten Update möchten einige Spieler jedoch, dass mehr Inhalte für das Spiel veröffentlicht werden, um dessen Langlebigkeit zu erhöhen.

Das neueste Battlefield 5-Update hat neue Karten, Waffen und Gadgets hinzugefügt. Infolgedessen gab es erneut Interesse an dem Titel. Es scheint, dass der Ego-Shooter, der Spieler durch berühmte Kampfzonen führt, es geschafft hat, die Meinung einiger seiner unzufriedenen Anhänger zu ändern. Es gibt jetzt eine Gruppe von Spielern, die möchten, dass das Spiel auch in Zukunft neue Inhalte enthält, und die ihre Stimmen durch Petitionen und soziale Medien Gehör verschaffen.

Auf Twitter haben viele Benutzer Nachrichten gepostet, die #SaveBFV enthalten, und es scheint, dass die Bewegung etwas an Fahrt gewinnt. Es gibt auch eine Petition (über change.org) mit über 7.300 Signaturen (zum Zeitpunkt des Schreibens), die mehr Inhalt vom Entwickler DICE anfordert. Ähnlich wie Star Wars Battlefront 2, das mit der Zeit immer mehr geschätzt wurde, scheint Battlefield 5 mit der Implementierung von Updates mehr begeisterte Spieler angezogen zu haben. Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Fans genug Aufmerksamkeit erregen, dass es eine finanziell tragfähige Option wird, mehr Inhalte für das Spiel zu erstellen.

#SaveBFV

Save Battlefield 5

🌍European Theatere 1944-1945

❄️Eastern Fronts

⚓Pacific Ocean Map

👷‍♂️⚒️New Iconic Weapons and Cosmetic Content

But I know that it will never happen 😭 pic.twitter.com/NMEJ1JxlhY

— Erik J. Neumann (@eaglex_erik) June 5, 2020