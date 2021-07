Battlefield 1 und Battlefield 5 gratis spielen: So funktioniert es (PC)

Battlefield 5 - (C) EA, DICE

Amazon Prime Gaming stürzt sich diesen Monat mit zwei weiteren Titeln der Blockbuster-FPS-Reihe Battlefield in die Schlacht. Für eine begrenzte Zeit erhalten Prime-Mitglieder die Standard Editionen von Battlefield 1 und Battlefield 5 (Battlefield V) gratis für PC.

Du fühlst dich für das im Oktober kommende Battlefield 2042 bereit, hast aber die vorherigen beiden Titel der Shooter-Serie nicht gespielt? Und du hast einen Gaming-PC? Dann gibt es jetzt die Möglichkeit die beiden Spiele gratis zu spielen, wenn du Mitglied von Amazon Prime bist. Wenn du Battlefield 1 und Battlefield 5 einmal installierst hast, nimmt es dir auch keiner mehr weg.

Advertisment

Battlefield 1 und Battlefield 5 für kurze Zeit gratis

Verfügbar bis zum 4. August: Battlefield 1 nimmt Spieler mit auf eine Reise zu eindrucksvollen Schlachten in mehreren variationsreichen Gebieten. Prime-Mitglieder entdecken während der abenteuerlichen Kampagne eine Welt im Kriegszustand, von Kämpfen in den engen Straßen einer belagerten französischen Stadt über Schlachten in den Weiten der italienischen Alpen bis hin zu frenetischen Gefechten in der Wüste Arabiens. In der Multiplayer-Sandbox warten einige der größten Schlachten der Geschichte, bei denen Weltreiche um die Vorherrschaft konkurrieren. Dabei begeben sich Spieler in schwindelerregende Höhen, und liefern sich dynamische Dogfights in gefährlichen Umgebungen, oder bombardieren mit ihrem Schlachtschiff von der See aus die Küste.

Verfügbar vom 2. August bis zum 1. Oktober: Battlefield V spielt während des Zweiten Weltkriegs und bietet das immersivste Gameplay der gesamten Serie. Das Schlachtfeld kann auf neue und unvorhergesehene Weise verändert werden: Spieler können in einer Sandbox stationäre Waffen transportieren, Befestigungsanlagen aufbauen oder zerstörte Gebäude reparieren, um das Schlachtfeld zu ihrem Vorteil zu verändern. Ob sie nun ein Squad-Mitglied aus dem Kugelhagel in Sicherheit bringen oder eine Granate abschießen, bevor sie landet, Spieler tauchen tiefer in das Spielgeschehen ein als je zuvor und müssen unter den widrigsten Umständen den Sieg erringen.

Prime-Mitglieder können sich ihren Battlefield 1 Standard Edition-Code zur Einlösung auf PC via Origin auf Gaming.Amazon.com sichern, ab dem 2. August kommt der Code für die Standard Edition von Battlefield 5 hinzu.