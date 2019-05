Im Juli erscheint EA Access endlich auch auf der PS4, wie wir berichtet haben. Nach einigen Jahren exklusiv auf PC und Xbox One bekommt die Sony-Konsole den Dienst für EA-Games mit schnelleren Zugängen zu den Spielen, 10-Stunden-Demos sowie attraktiven Preisnachlässen.

Es sieht so aus, als würde EA den PS4-Start auch dementsprechend unterstützen. Der amerikanische Publisher veröffentlichte einen Trailer, indem auch A Way Out und Battlefield V einen Platz finden. Beide Games sind derzeit noch nicht in EA Access inbegriffen.

Es ist nicht klar, ob sie auf allen Plattformen gleichzeitig oder zeitweise exklusiv als zusätzlicher Anreiz für PS4-Besitzer kommen werden.

Battlefield V und A Way Out sind ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.