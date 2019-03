Electronic Arts und DICE veröffentlichten den neuen Gameplay-Trailer zu „Firestorm“, den kommenden Battle-Royale-Modus für Battlefield 5 (Battlefield V).

In Firestorm treten 64 Spieler in 16 Trupps auf der bisher größten Battlefield-Karte an. Sei es in der Luft, zu Wasser oder am Land, der letzte überlebende Trupp gewinnt. Der neue Modus wird als Teil des Live-Services „Tides of War“ am kommenden Montag, 25. März 2019, starten.

