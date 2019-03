Nachdem kürzlich das Datamining einige Details zum Battle Royale-Modus von Battlefield 5 enthielt, scheint das Tutorial für Firestorm durchgesickert zu sein. Es wird drei verschiedene Varianten geben: Solo, Duo oder Squad.

Battle Royale-Games verlaufen alle ziemlich ähnlich. Man stürzt sich in eine riesige Map, holt sich Loot – was herum liegt, und zerlegt seine Gegner. So der Plan. In Firestorm, dem kommenden BR-Modus von Battlefield 5, kann man verschiedene Ziele erreichen und Safes öffnen, um besondere Belohnungen zu erhalten.

Dazu gehören Verstärkungen, Fahrzeuge und anderes nützliches Loot. Klassen gibt es im Battle Royale-Modus Firestorm keine. Und Wiederbelebungen gibt es im Duo- oder Squad-Modus nur, wenn auch der Verbündete so gnädig ist und dir wieder hoch hilft. Es scheint so, als könne man sogar seine Waffe benutzen, während man am Boden liegt.

Electronic Arts und DICE müssen noch bestätigen, ob dieses Tutorial legitim ist, also nehmen wir es noch nicht ganz ernst. Angesichts der Veröffentlichung von Firestorm im März 2019 wären wir jedoch nicht überrascht, wenn es sich bereits um das echte Tutorial für den Battle Royale-Modus handelt.

Ob das Battlefield 5 rettet? Immhin ist der letzte Eintrag der sonst so erfolgreichen Battlefield-Serie bei den Fans noch nicht angekommen. Battlefield 1 & 4 werden noch immer von Millionen gespielt.